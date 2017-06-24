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۳ تیر ۱۳۹۶، ۸:۵۵

با حضور روسای فدراسیون؛

مجمع انتخابات هیأت های ژیمناستیک و جودو کردستان برگزار می شود

مجمع انتخابات هیأت های ژیمناستیک و جودو کردستان برگزار می شود

سنندج - مجمع انتخابات هیأت های ژیمناستیک و جودو کردستان با حضور روسای فدراسیون های ورزشی در سنندج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه ورزش و جوانان استان به منظور مشخص کردن روسای ژیمناستیک و جودو کردستان، مجمع انتخابات این دو هیأت را در تیرماه امسال برگزار خواهد کرد.

براساس این گزارش، با رایزنی های صورت گرفته از سوی اداره کل ورزش و جوانان کردستان با روسای فدراسیون ژیمناستیک و جودو زمان برگزاری مجمع انتخابات مشخص و در موعد مقرر برگزار می شود.

انتخابات ژیمناستیک در ۱۳ تیرماه با حضور سه کاندید انجام می گیرد و همچنین مجمع تعیین رئیس هیأت جودو ۱۸ تیر ماه در سنندج برپا خواهد شد.

هیأت ژیمناستیک با پایان یافتن دوره چهار ساله انتخابات آن برگزار می شود و هیأت جودو نیز چون به صورت سرپرستی اداره می شد در زمان مشخص شده وضعیت این رشته ورزشی با حضور اعضای مجمع تعیین و تکلیف می شود.

گفتنی است، مجمع انتخابات هیأت های ژیمناستیک و جودو کردستان به ریاست روسای فدراسیون های مربوطه و نایب رئیسی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان خواهد شد.

کد مطلب 4013005

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