زنگ اخلاق در مدارس كرج نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در كرج ، در پنجمين روز هفته بسيج دانش آموزي به نام دانش آموز بسيجي ، اخلاق ، معنويت و ورزش نام گرفته است و دانش آموزان بسيجي مدارس آيين ويژه اي را در اين روز برگزار مي كنند.

عطر افشاني ، غبارروبي مزار شهيدان دفاع مقدس و ديدار با خانواده شهداء دانش آموز از جمله شهيد محمدحسين فهميده از برنامه هاي بسيج دانش آموزي منطقه استان تهران است.

برگزاري مسابقات ورزشي از مدرسه تا مركز نيز از ديگر برنامه هاي امروز است و دانش آموزان در مسابقات دو ، تنيس روي ميز ، فوتبال و ... با يكديگر به رقابت مي پردازند.

از ابتداي آغاز هفته بسيج دانش آموزي زنگ هاي ولايت ، شجاعت ، خودباوري و مسئوليت پذيري در مدارس شهرستان هاي استان تهران نواخته شده است.