۴ نهاد مسئول ساماندهی بوستان ولایت

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعیین تکلیف زمین های بخش داخلی بوستان ولایت، اظهارداشت: این موضوع باید میان ارگان های مربوطه با صحبت و تعامل حل شود. آن زمان شهرداری برای تملک زمین های این بوستان با نیروی انتظامی به توافق رسید.

عضو شورای شهر تهران افزود: در توافقی که انجام شد قرار بود شهرداری مجموعه املاک واقع در بوستان ولایت را بگیرد و تهاتری با بنیاد تعاون نیروی انتظامی انجام شد که شورای شهر تهران به تهاتر صورت گرفته ایراد گرفت و قرار شد طرح جامعی تهیه شود که آن طرح از سوی ناجا و شهرداری دستخوش تغییراتی شد.

وی ادامه داد: مشکلی که در بوستان ولایت وجود دارد چند وجهی است که باید بین کمیسیون ماده ۵، شورای عالی معماری و شهرسازی، نیروی انتظامی و شهرداری تعامل صورت گیرد. البته باید نسبت به تعیین تکلیف بوستان ولایت به نحوی که به ماهیت و کارکرد بوستان آسیبی وارد نشود، سریع تر اقدام شود.