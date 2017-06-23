خدمات اورژانس به ۷۵۸ نفر از راهپیمایان روز قدس در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند، اظهارداشت: اورژانس تهران در راهپیمایی روز جهانی قدس به ۷۵۸ نفر خدمات ارائه داد.

وی افزود: ۷۱۷ نفر از مراجعان به صورت سرپایی درمان و ۴۱ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.