خدمات اورژانس به ۷۵۸ نفر از راهپیمایان روز قدس در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند، اظهارداشت: اورژانس تهران در راهپیمایی روز جهانی قدس به ۷۵۸ نفر خدمات ارائه داد.
وی افزود: ۷۱۷ نفر از مراجعان به صورت سرپایی درمان و ۴۱ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.
سرپرست سازمان اورژانس کشور، از ارائه خدمات درمانی به ۷۵۸ نفر از راهپیمایان روز قدس در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند، اظهارداشت: اورژانس تهران در راهپیمایی روز جهانی قدس به ۷۵۸ نفر خدمات ارائه داد.
وی افزود: ۷۱۷ نفر از مراجعان به صورت سرپایی درمان و ۴۱ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.
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