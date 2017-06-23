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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱:۵۷

سرپرست اورژانس کشور خبر داد؛

خدمات اورژانس به ۷۵۸ نفر از راهپیمایان روز قدس در تهران

خدمات اورژانس به ۷۵۸ نفر از راهپیمایان روز قدس در تهران

سرپرست سازمان اورژانس کشور، از ارائه خدمات درمانی به ۷۵۸ نفر از راهپیمایان روز قدس در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند، اظهارداشت: اورژانس تهران در راهپیمایی روز جهانی قدس به ۷۵۸ نفر خدمات ارائه داد.

وی افزود: ۷۱۷ نفر از مراجعان به صورت سرپایی درمان و ۴۱ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 4013021
حبیب احسنی پور

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