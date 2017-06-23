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۳ تیر ۱۳۹۶، ۳:۳۴

اعلام آمادگی سازمان ملل برای کمک به حل بحران قطر

اعلام آمادگی سازمان ملل برای کمک به حل بحران قطر

سخنگوی سازمان ملل متحد از آمادگی این سازمان بین المللی برای کمک به حل بحران قطر سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «گلف تایمز» چاپ قطر، سازمان ملل متحد روز جمعه برای کمک به حل بحران موجود در روابط بین قطر و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد اوایل هفته جاری تأکید کرد که کویت برای هدایت تلاشها در راستای رفع این بحران، از بهترین موقعیت برخوردار است.

گفتنی است که بحران کنونی در روابط قطر با کشورهای عرب همجوار خود از زمانی تشدید شد که چهار کشور عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی فهرستی از شروط خود را به مقامات دوحه ارائه کردند.

برخی از این شروط عبارتند از: تعطیلی شبکه الجزیره، قطع روابط دیپلماتیک با ایران و برچیدن یک پایگاه نظامی ترکیه در قطر.

«اِری کانکو» سخنگوی سازمان ملل در این باره گفت: «ما امیدواریم که کشورهای دخیل، از طریق گفتگو این بحران را حل و فصل نمایند. در صورت تقاضای طرفهای بحران، ما برای کمک به حل این بحران آمادگی داریم».

سخنگوی سازمان ملل متحد در ادامه افزود: «ما با نگرانی عمیقی این موقعیت را تحت نظر داریم. به گزارشهای واصله در مورد فهرستی از درخواستهای مطرح شده از قطر آگاه هستیم. اما نمی توانیم در مورد جزئیات این فهرست اظهارنظر یا یک چنین فهرستی را تأیید کنیم».

کد مطلب 4013025

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