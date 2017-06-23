دوحه شروط کشورهای عربی را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه قطر اعلام کرد لیست شروط کشورهای عربی برای برقراری مجدد روابط را بررسی خواهد کرد و رسما پاسخ خواهد داد.

همچنین وزارت خارجه قطر در بیانیه خود شروط مطرح شده از سوی کشورهای عربی را غیر واقع بینانه دانسته است.

صبح روز جمعه خبرگزاری آسوشیتد پرس لیستی شامل ۱۳ شرط برای برقراری مجدد روابط با قطر که از سوی کشورهای عربی به نماینده دولت کویت به عنوان میانجی بین این کشورها و قطر اعلام شده بود را منتشر کرد.

مهمترین شروطی که در این لیست برای قطر تعیین شده قطع روابط دیپلماتیک با ایران و حزب‌الله، تعطیلی کامل شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از خاک این کشور است.

در این لیست تاکید شده که قطر می تواند تنها با ایران روابط تجاری و اقتصادی در چارچوب محدودیت های تعیین شده از سوی آمریکا داشته باشد و باید مراکز دیپلماتیک در ایران را تعطیل و اعضای سپاه پاسداران حاضر در خاک کشورش را اخراج کند.

قطع روابط با با اخوان‌المسلمین، حزب الله لبنان، گروه تروریستی القاعده و داعش نیز از دیگر شروط ذکر شده برای قطر است.

در ادامه این شروط آمده است که قطر نباید به شهروندان عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات تابعیت بدهد و باید اتباعی را که در حال حاضر در خاک این کشور هستند، اخراج کند.

همچنین از قطر خواسته شده است تمام افرادی که به اتهام دست داشتن در فعالیت های تروریستی از سوی این کشورها تحت تعقیب هستند را به این کشورها تحویل بدهد و به حمایت مالی از نهادهایی که از سوی آمریکا به عنوان گروه های تروریستی و افراطی شناخته میشوند، پایان دهد.

شورای همکاری خلیج فارس در ادامه شروط خود تاکید کرده است که قطر باید جزئیات اطلاعات اشخاص اپوزسیون در ۴ کشور مذکور که از آنها حمایت مالی داشته است، منتشر کند.

پرداخت مبلغی از سوی قطر نیز یکی از شروط بیان شده است که میزان آن هنوز اعلام نشده است.

در این بیانیه عنوان شده است که اگر قطر این شروط را بپذیرد، اجرای این سند طی سال اول به صورت هر ماه یک بار و سپس به صورت فصلی در سالهای پس از آن مورد ارزیابی قرار میگیرد و شورای همکاری خلیج فارس قطر را تا ۱۰ سال تحت نظارت قرار میدهد.

به دولت قطر ۱۰ روز فرصت داده شده تا این شروط را اجرا کند و در غیر این صورت، عواقب وخیم تری در انتظار دوحه خواهد بود.

عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین حدود ۲ هفته پیش روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع و این کشور را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کردند.

بستن حریم هوایی، دریایی و زمینی با قطر و همچنین اخراج شهروندان قطری نیز از دیگر اقدامات این کشورها علیه قطر بود.

همچنین بعد از اعلام این خبر برخی کشورهای نیز به تبعیت از عربستان روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند.