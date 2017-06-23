به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» روز جمعه اعلام کرد که «نیروهای مسلح ترکیه هرگز اجازه تشکیل یک دولت در شمال سوریه را نخواهند داد».

رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در استان «شانلی اورفه» در جنوب شرقی این کشور بر «تهدید احتمالی» در مجاورت مرز ترکیه با سوریه تأکید کرد و گفت: «این روزها، ما شاهد یک پیشرفت منفی در سوریه هستیم. چنانچه این مسئله تهدیدی را متوجه مرزهای ما سازد، جهان باید بداند که ما همانگونه که در عملیات سپر فرات عمل کردیم، به این تهدید نیز عکس العمل نشان خواهیم داد».

گفتنی است که ترکیه در آگوست سال گذشته به منظور از بین بردن حضور نیروهای تروریستی داعش در سوریه «عملیات سپر فرات» را آغاز کرد. این عملیات در ماه مارس گذشته به پایان رسید.

اردوغان در ادامه گفت: «متأسفانه کشورهایی که شرکای استراتژیک ما بشمار می روند، با کشورهای تروریستی در حال همکاری هستند. ما به آنها گفتیم که علیه داعش همکاری کنیم. یگانهای مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک گروههای تروریستی هستند. آنها متأسفانه بر مخالفتها و ستیزه جوییهای خود مصر هستند».

گفتنی است که آنکارا «حزب اتحاد دموکراتیک سوریه» را شاخه ای از کُردهای وابسته به «پ ک ک» می داند. این درحالی است که آمریکا حزب مذکور را متحد زمینی خود در نبرد علیه داعش قلمداد می کند و به رغم مخالفتهای آشکار و تند مقامات آنکارا، این گروه را به تسلیحات نظامی مجهز کرده است.