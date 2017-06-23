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۳ تیر ۱۳۹۶، ۴:۲۹

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

هوای استان بوشهر به‌صورت آنلاین پایش می‌شود/ ارتقای مراکز سنجش

هوای استان بوشهر به‌صورت آنلاین پایش می‌شود/ ارتقای مراکز سنجش

بوشهر - مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر از پایش آنلاین هوای استان خبر داد و گفت: مراکز سنجش هوای محیطی در استان بوشهر با استقرار ایستگاه ها و مراکز جدید، گسترش می یابد.

حسین دلشب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه محیط زیست دارای شرایط خاصی است و تلاش شده تا با برنامه‌ریزی مناسب و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف در راستای بهبود وضعیت زیست محیطی حرکت کنیم.

وی به برخی اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست انسانی در سطح استان، خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه مخاطرات محیط زیستی استان یکی از اقدامات اساسی بوده است که موضوعات مهمی از جمله پسماندهای خطرناک، سموم کشاورزی و ریزگردها را دنبال می‌کند.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر به راه‌اندازی مراکز سنجش هوای محیطی در گناوه و برازجان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی مرکز سنجش هوای محیطی در خورموج و اهرم در دست اقدام است.

وی از ارتقای مراکز سنجش هوای محیط در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: پایش هوای کل استان به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و تمام اطلاعات خروجی‌های صنایع بزرگ استان بوشهر به‌صورت دائم گردآوری و تجزیه و تحلیل می‌شود.

دلشب با بیان اینکه هرگونه افزایش بی‌رویه آلودگی را اخطار داده و پیگیری می‌کنیم، ادامه داد: پایش لحظه‌ای خروجی‌های پساب واحدهای صنعتی اجرا می‌شود و هشدار لازم در مورد افزایش غیراستاندارد آلودگی صادر می‌شود.

وی از نظارت بر صادرات و واردات مواد شیمیایی خبر داد و اضافه کرد: انجام آزمایش بر روی آب‌های رودخانه‌های استان بوشهر نیز از دیگر فعالیت‌های مهم در این زمینه است.

کد مطلب 4013040

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