سید پیروز موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارگ به عنوان قطب صادرات نفتی ایران محسوب می‌شود که نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد و بیش از ۹۵ درصد از نفت خام کشور از این جزیره صادر می‌شود.

وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام سال اقتصادی مقاومتی، تولید و اشتغال بیان کرد: در این راستا پایانه‌های نفتی ایران با توجه به نقش تاثیرگذار در صادرات، به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در تحقق شعار سال محسوب می‌شوند.

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران اضافه کرد: در سال‌های اخیر به منظور افزایش ظرفیت صادرات نفت کشور و همچنین صادرات دیگر فرآورده‌های نفتی نسبت به چابک‌سازی پایانه‌های نفی اقدامات اساسی انجام شده است.

وی از نوسازی اسکله‌های صادرات نفت خام در جزیره خارگ به عنوان یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته نام برد و افزود: افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام از دیگر طرح‌های مهمی بوده که با موفقیت همراه شده است.

موسوی از راه‌اندازی و عملیاتی‌شدن اسکله‌های جدید در جزیره خارگ خبر داد و بیان کرد: در گذشته پنج اسکله در این جزیره فعال بود که هم‌اکنون تعداد اسکله‌های صادراتی به ۹ اسکله رسیده است.

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران از رفع مشکلات خطوط انتقال زیردریایی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های مهم اشاره کرد و گفت: ایمن‌سازی نقاط بحرانی در ۳۰۰ نقطه انجام شده است.