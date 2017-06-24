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۳ تیر ۱۳۹۶، ۷:۳۲

تکواندو قهرمانی جهان- کره جنوبی؛

هادی پور با دو پیروزی راهی دور سوم شد

هادی پور با دو پیروزی راهی دور سوم شد

نخستین تکواندوکار تیم ملی کشورمان در رقابتهای قهرمانی جهان کار خود را دو پیروزی متوالی برابر نمایندکان هند و اتیوپی آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان از بامداد امروز در سالن «تی وان» شهر موجو در کره جنوبی آغاز شد. در روز نخست این رقابتها، تکواندوکاران دو وزن ۵۴- کیلوگرم مردان و ۴۶- کیلوگرم زنان به روی «شی هاپ چانگ» می روند که هادی پور در بخش مردان تنها نماینده ایران است. 

وی در اولین مبارزه برابر «آنشومن پاراشار» هند  ۳۱ بر  ۵ صاحب پیروزی شد و  در ادامه مقابل«سولومون دمسه» از اتیوپی قرار گرفت و این حریف را نیز ۲۲ بر  ۱۵ شکست داد و راهی دور سوم شد. این تکواندوکار کشورمان درو بعد «آتمانگارا» از اندونزی را پیش رو دارد. 

این دوره از رقابتها که از صبح امروز در کره جنوبی آغاز شده تا روز نهم تیرماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4013046

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