رانش زمین در «سیچوان» چین ۱۰۰ نفر را مدفون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، رسانه های رسمی چین از مفقود شدن بیش از ۱۰۰ نفر بر اثر حادثه رانش زمین در استان سیچوان واقع در جنوب غربی کشور خبر می دهند.

گفتنی است حدود ۴۰ واحد مسکونی بر اثر ریزش کوه در روستای «شینمو» واقع در بخش «مائوشیان» سیچوان ویران شده است.

تصاویر منتشر شده از سوی روزنامه پیپلز دیلی (People's Daily) حاکی از تلاش برای آواربرداری برای نجات جان مردم است.

«شینهوا» نیز به نقل از منابع محلی از مسدود شدن مسافتی ۲ کیلومتری در امتداد رودخانه ای که از منطقه عبور می کند، خبر داد.