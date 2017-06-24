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۳ تیر ۱۳۹۶، ۸:۳۱

رانش زمین در «سیچوان» چین ۱۰۰ نفر را مدفون کرد

رانش زمین در «سیچوان» چین ۱۰۰ نفر را مدفون کرد

رسانه های چین از مدفون شدن دستکم ۱۰۰ نفر در استان سیچوان چین بر اثر رانش زمین خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، رسانه های رسمی چین از مفقود شدن بیش از ۱۰۰ نفر بر اثر حادثه رانش زمین در استان سیچوان واقع در جنوب غربی کشور خبر می دهند.

گفتنی است حدود ۴۰ واحد مسکونی بر اثر ریزش کوه در روستای «شینمو» واقع در بخش «مائوشیان» سیچوان ویران شده است.

تصاویر منتشر شده از سوی روزنامه پیپلز دیلی (People's Daily) حاکی از تلاش برای آواربرداری برای نجات جان مردم است.

«شینهوا» نیز به نقل از منابع محلی از مسدود شدن مسافتی ۲ کیلومتری در امتداد رودخانه ای که از منطقه عبور می کند، خبر داد.

کد مطلب 4013047
مریم خرمایی

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