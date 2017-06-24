امسال۶۰ تن شاه میگو به خارج از کشور صادر می شود

معصوم فصیح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شاه میگوی دراز آب شیرین دریاچه پشت سد ارس جانداری مختص منابع آبی در آذربایجان غربی است اظهارداشت: پیش بینی می شود امسال ۶۰ تن شاه میگو توسط شش شرکت بهره بردار در امور صید این آبزی ارزشمند استحصال و شاه میگو های صید شده نیز بعد از عمل آوری و بسته بندی به صورت زنده به کشورهای اروپایی صادر شوند.

وی با بیان اینکه شاه میگوی تولیدی در استان به کشورهای اروپایی فرانسه، آلمان، ایتالیا و ارمنستان صادر می شود عنوان کرد: ۷۰نفر صیاد محلی سالیانه زیر نظر مدیریت شیلات استان اقدام به صید این موجود می کنند.

فصیح با تاکید بر اینکه صید شاه میگو در طول سال در طی سه دوره زمانی دو ماهه انجام می گیرد افزود: آذربایجان غربی دارای رتبه اول در تولید شاه میگوی دراز آب شیرین است و در صورت فراهم شدن بستر لازم این ماده غذایی ارزشمند قابلیت تولید تا ۲۷۰ تن در سال را دارد.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: شاه میگوی دراز آب شیرین سد ارس مختص استان آذربایجان غربی بوده و در ارزآوری و اشتغالزایی در منطقه محروم و مرزی پلدشت نقش مهمی دارد.

فصیح با اشاره به استعدادها و پتانسیل های موجود استان در رابطه با آبزی پروری افزود: صادرات انواع آبزیان در کنار شاه میگو به خصوص قزل آلا به کشورهایی چون روسیه در دستور کار قرار دارد و از سرمایه گذاران این بخش دعوت به همکاری می شود.

خواستار توسعه صادرات انواع آبزیان به ویژه ماهی قزل آلا به کشور روسیه شد و از کلیه سرمایه گذاران این بخش دعوت نمود که نسبت به سرمایه گذاری در این زمینه اقدام نمایند.

سرانه مصرف ماهی در دنیا به ازای هر نفر ۲۰ کیلوگرم و در ایران ۱۰.۶ کیلوگرم است و این استان با سرانه ۶.۶۲ کیلوگرم به ازای هر نفر نسبت به میانگین کشوری آمار پایینی دارد.

آذربایجان یکی از استان های غیر ساحلی موفق و برتر در تولید آبزیان با تولید سالانه افزون بر ۱۷ هزار تن انواع آبزیان با ۵۲۸ مزرعه، استخر و منابع آبزی پروری است.

ماهیان و آبزیان این استان علاوه بر تامین نیاز داخل استان، به سایر استانها و کشورها نیز صادر می شود.