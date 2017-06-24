اروپا در برخورد با ضعف دموکراسی مقتدرانه عمل کند

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مارتین شولتز» رئیس سابق پارلمان اروپا و همچنین رهبر حزب راست میانه «سوسیال دموکرات» آلمان، شدت عمل اتحادیه اروپا در برخورد با آنچه که وی ضعف دموکراسی در آمریکا، روسیه و ترکیه نامید را خواستار شد.

وی همچنین دونالد ترامپ، ولادیمیر پویتن و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور آمریکا، روسیه و ترکیه را رهبرانی خودکامه توصیف کرد.

شولتز در این باره گفت: در حال حاضرآنچه که مهم است جوان سازی اروپا و قوی تر کردن آن نه تنها در کلام بلکه در عمل و از راه اتخاذ سیاست های ملموس است.

گفتنی است «حمایت گرایی» در حوزه اقتصاد و تجارت از جمله موارد اختلاف میان ترامپ و اتحادیه اروپا است. در حالی که ترامپ در حوزه اقتصاد و صنایع رفتاری انحصار طلبانه دارد و اولویت را به آمریکا می دهد، اروپا خواهان جریان سیال تجارت و نیروی کار انسانی است.

اختلاف نظر اتحادیه اروپا با روسیه نیز بر سر جدایی کریمه از اوکراین است حال آنکه در این میان اردوغان نیز از سوی اتحادیه اروپا به نادیده گرفتن اصول حقوق بشر و باج خواهی برای مشارکت در حل مسائل منطقه ای متهم است.