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۳ تیر ۱۳۹۶، ۸:۵۱

وقوع ۳ انفجار انتحاری در محور شرقی موصل/۳۲ نفر کشته و زخمی شدند

وقوع ۳ انفجار انتحاری در محور شرقی موصل/۳۲ نفر کشته و زخمی شدند

وقوع ۳ انفجار انتحاری در محور شرقی شهر موصل واقع در استان نینوا عراق به کشته شدن دستکم ۱۲ نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، سه انفجار انتحاری در شهر موصل واقع در استان نینوا به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، این انفجارها در منطقه «المثنی» واقع در محور شرقی شهر موصل به وقوع پیوستند. 

طبق اعلام رسانه های عراقی، به دنبال وقوع این سه انفجار شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند.

در همین ارتباط، احمد هاشم یکی از پزشکان ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که دست کم ۱۲ نفر در این حملات کشته و ۲۰ نفر زخمی شده اند که تعداد زیادی از آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از ارتش عراق گزارش داده که احتمالا شمار قربانیان این حادثه افزایش پیدا کند با توجه به اینکه همچنان پاکسازی محل حادثه ادامه دارد.

کد مطلب 4013060

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