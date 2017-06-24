پاسخ سوالات مشترکان تلفن ثابت در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش تعدادی از مخاطبان در تماس باما از قطعی تلفن ثابت خود علی رغم پرداخت قبوض گله‌مند بودند و اعتقادشان بر این بود که علت این قطعی گرفتن هزینه وصل مجدد از مشترک است و حتی هزینه وصل مجدد را یکصد هزار ریال می‌دانستند.

در پیگیری این موضوع طی تماس با مسئولین شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه علت این اتفاق را جویا شدیم و گفتگویی را با عبدالحمید همراز، رئیس اداره درآمدهای شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه انجام دادیم.

هزینه وصل مجدد هر خط تلفن ثابت ۱۵۰۰ تومان و سهم اپراتور ۲۵۰ تومان است

عبدالحمید همراز در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به اینکه هزینه وصل مجدد خطوط تلفن ثابت قطع شده چقدر است؟ گفت: طبق قانون تنظیم مقررات هزینه وصل مجدد خطوط تلفن ثابت یک هزار و ۵۰۰ تومان است که یک هزار و ۲۵۰ تومان آن را دفاتر مخابراتی(پیشخوان دولت) دریافت می‌کنند و ۲۵۰ تومان آن نیز سهم اپراتور است و در قبوض مشترکان درج می‌شود.

چنانچه هزینه‌ای اضافه از مشترک تلفن ثابت دریافت شود در قبوض دوره‌های بعدی به عنوان بستانکاری درج می‌شود

وی در پاسخ به اینکه، چنانچه هزینه‌ای به اشتباه در قبوض مشترکین درج شده باشد، آیا قابل عودت خواهد بود؟ افزود: بله قابل عودت است و در قبوض بعدی مشترک به عنوان بستانکاری درج می‌شود.

رئیس اداره درآمدهای شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه در پاسخ به اینکه اگر میزان قبض بعدی مشترک کمتر از بستانکاری باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: درج مبلغ بستانکاری در قبوض دوره‌های بعدی تا زمانی که این مبلغ به صفر برسد تکرار می‌شود و مشترک هیچ نگرانی‌ از این بابت نداشته باشد.

تنها درحالتی که مشترک پس از اتمام مهلت پرداخت قبض خود را بپردازد ممکن است تلفنش قطع شود

وی در پاسخ به اینکه چطور ممکن است که خط تلفنی علی رغم پرداخت قبض یکطرف شود؟ نیز گفت: این اتفاق در حالتی است که مشترک ظرف مهلت تعیین شده قبوض خود را پرداخت نکرده باشد. یعنی ممکن است بعد از این مهلت در همان روز که قبض خود را می‌پردازد با قطعی خطش مواجه شود.

همراز افزود: ممکن است مشترک قبض خود را از طریق بانک یا دفاتر پیشخوان پرداخت کند که تا فایل پرداخت آن به دست ما برسد طول می‌کشد و ممکن است همکاران ما از پرداخت قبض توسط مشترک مطلع نشده باشند.

حتی ۴ تا ۵ روز پس از مهلت پرداخت خطوط قطع نمی‌شوند

وی تاکید کرد: ما حتی ۴ تا ۵ روز پس از مهلت تعیین شده در قبوض نیز صبر می‌کنیم و از طرق سامانه مخابرات به مشترک آن را اعلام و اطلاع رسانی می‌کنیم که اگر به هر دلیلی مطلع نیست از موضوع خبردار شود و پس از این پروسه همکاران ما عصر هر روز فایل‌های دریافتی را بررسی می‌کنند و در صورت عدم پرداخت روز بعد تلفن مذکور را قطع یا یکطرفه خواهند کرد.

سامانه ۲۰۰۰ بهترین روش پرداخت قبوض تلفن ثابت برای پیشگیری از قطع آن است

رئیس اداره درآمدهای شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه، بهترین روش برای پرداخت قبوض تلفن ثابت را سامانه ۲۰۰۰ شرکت مخابرات دانست و گفت: مواردی که با این سامانه پرداخت می‌شود بلافاصله ثبت خواهد شد و مشترکین شاهد قطع خطوط خود نیستند. همچنین مشترکین برای خطوطی نیز که قطع شده اند می توانند با این سامانه بدهی خود را بپردازند که در این صورت خیلی سریعتر از سایر روش‌ها شاهد وصل مجدد خط تلفن خود خواهند بود که به صورت اتوماتیک وصل میشود.