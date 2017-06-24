تولید۴۲هزارتن محصول ازباغات دیم کردستان/شناسایی۳هزارهکتارزمین

فرید سپری در گفت و گو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه میانگین سهم بخش کشاوردی از تولید ناخالص ملی کشور ۱۰ درصد است، گفت: این میزان در کردستان ۳۰ درصد است.

وی سهم اشتغال بخش کشاورزی استان را ۳۰ درصد و بالاتر از میانگین کشوری ذکرکرد و اظهار داشت: این مهم نشان از ظرفیت بالای کردستان در بخش کشاورزی است.

وی عنوان کرد: اگر بتوانیم بستر و شرایط لازم را برای افزایش بهره وری کشاورزی در این استان فراهم کنیم بی شک در سالی که مزین به اقتصادمقاومتی، اشتغال و تولید است شاهد انجام حرکت و اقدامات ماندگاری خواهیم بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سارمان جهادکشاورزی کردستان ادامه داد: با توجه به شرایط آب و هوایی استان یکی از کارهایی که می توان در این منطقه بر روی انجام آن سرمایه گذاری کرد، ایجاد باغات دیم است.

سپری وسعت باغات دیم استان را ۸ هزار هکتار ذکر کرد و افزود: میزان تولید محصول از این میزان سطح باغ دیم استان ۴۲ هزار تن است.

وی متوسط عملکرد در هکتار باغات دیم استان را ۵، ۶ تن در هکتار خواند و گفت: خوشبختانه اقلیم سه شهرستان استان شامل مریوان، بانه و سروآباد کاملا برای ایجاد باغات دیم مهیا است.

وی اضافه کرد: کامیاران و بخشی از شهرستان های سقز و سنندج هم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد شرایط ایجاد باغات دیم را دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سارمان جهادکشاورزی کردستان عنوان کرد: برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح توسعه باغات دیم در کردستان مجری استانی و شهرستانی تعیین کردیم.

وی عنوان کرد: با تلاش مجموعه های امور اراضی، باغبانی و منابع طبیعی استان تاکنون برای ایجاد باغات دیم حدود سه هزار هکتار زمین یابی، شناسایی و مکان یابی شده است.

وی گفت: هزار و ۸۷۶ هکتار زمین در قالب پرونده هایی به اداره کل منابع طبیعی استان برای تخصیص اراضی ارسال شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سارمان جهادکشاورزی کردستان عنوان کرد: خوشبختانه ۴۷ طرح به مساحت ۱۹۱ هکتار در کمیسیون ماده دو تعیین تکلیف شدند .

وی کوچک بودن اراضی مستعد برای باغات دیم، پراکندگی آنها، ضعف مالی افراد متقاضی از جمله مشکلات موجود در اجرای این طرح در استان ذکرکرد و اظهارداشت: امیدوارم از ردیف کمک های اعتباری به کشاورزان و متقاضیان کم توان، کمک مالی کرد.