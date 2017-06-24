اشکان ماهری خواننده برگزیده بخش موسیقی پاپ جایزه باربد سی و دومین جشنواره موسیقی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: بعد از پایان دور اول اجراهای نمایش «مطرب» به کارگردانی بهزاد فراهانی در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر که بنده به عنوان آهنگساز در آن حضور داشتم در دور دوم اجراهای این اثر نمایشی که در پردیس تئاتر تهران میزبان علاقه مندان تئاتر است حضور دارم و این افتخار را دارم که بار دیگر در جمع گروه خوب این اثر نمایشی باشم. به همین جهت عمده تمرکزم طی ماه های گذشته بیشتر روی آماده سازی و اجرای موسیقی این اثر نمایشی بود که امیدوارم مورد پسند مخاطبان قرار گرفته باشد.

وی ادامه داد: غیر از اینها مشغول تمرین کارهای خودم هستم که بتوانم در آینده ای نزدیک نسبت به انتشار دو یا سه تک آهنگ اقدام کنم که امیدوارم بتوانم در زمان مقرر به این کارها رسیدگی کنم. درباره برگزاری کنسرت هم باید بگویم که چنین فضایی برای هنرمندانی چون من جزو آرزوهاست و جایزه باربد غیر از منزلتی که به لحاظ نام و نشان به من داد کاری برایم نکرد و من همچنان همان تنهایی هستم که قبلا بودم. البته که از همان اول نیز می دانستم کمتر سرمایه گذار و تهیه کننده ای حاضر به حمایت از امثالی چون من خواهد بود. ضمن اینکه من هم نمی توانم با هر سرمایه‌داری کار کنم زیرا برای خودم چارچوب ها و فضایی داریم که شاید خیلی ها این نوع موسیقی را نپسندند.

خواننده و آهنگساز آلبوم «پرگار» بیان کرد: موسیقی من «موسیقیِ پنجشنبه و جمعه» نیست که هر تهیه کننده ای به آن علاقه مند باشد چرا که اغلب مخاطبان موسیقی پاپ در این دوره زمانه دنبال این هستند که از موسیقی پاپ به عنوان یک عنصر تفریحی استفاده کنند؛ سبکی که در کار من نیست و طبیعتا هم بیزنسی در آن نخواهد بود. البته خود من نیز اهل شلوغ بازی نیستم و برنامه ای هم برای شلوغ کردن دور و اطرافم ندارم که بخواهم بر اساس آن نسبت به جلب حمایت تهیه کننده و سرمایه گذار اقدام کنم.

ماهری در پایان صحبت هایش تصریح کرد: من از همان اول نیز حدس می زدم که مخاطبان کارهای من مخاطبان خاصی هستند که دربرگیرنده قشر عظیمی از جامعه نیست اما نکته ای که در این مدت آزارم می دهد قضاوت های عجولانه ای است که عده ای از مخاطبان می کنند. به هر حال قرار نیست کارهای من مورد پسند همه باشد اما بهتر است قبل از هر نوع قضاوتی برخی از منتقدان که بدون شنیدن قضاوت می کنند کارهای من را گوش کنند بعد درباره آن به این و آن بد بگویند. من خلوت خودم را دارم و تلاش کردم آزارم به کسی نرسد اما خیلی دوست دارم زمانی فرا برسد که همه بدون قضاوت نسبت به انجام کاری اقدام کنند.