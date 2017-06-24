۵۰ درصد گردش مالی بازار دارویی ایران در اختیار دولتی ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند در گفتگوی تلفنی برنامه «نبض» که شب گذشته با موضوع «اما و اگرهای ضوابط تاسیس داروخانه» از شبکه خبر روی آنتن رفت با بیان اینکه حکم شورای رقابت از دو منظر مورد بررسی است، اظهار داشت: مسئله اول موضوع صحت و سقم رای صادره است و موضوع بعد اینکه آیا اصولا شورای رقابت وجاهت ورود به این موضوع را دارا است.

وی با تاکید بر اینکه این شورا اختیار ورود به این مبحث را نداشته و وزارت بهداشت این حکم را مورد چالش حقوقی قرار خواهد داد افزود: در مورد محتوای کار باید اذعان نمود که در کشورهای محدودی به این رویکرد که سطح بندی خدمات به طور کامل حذف و سیاست بازار جایگزین شود، نظر مثبت وجود دارد.

دیناروند با طرح این موضوع که در بسیاری از کشورها محدودیتی برای پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف وجود ندارد مگر رشته های پزشکی، بیان کرد: جلوگیری از هزینه‌های القایی باعث این محدودیت ها می شود ضمن اینکه در رشته‌های فنی و مهندسی تقریبا محدودیت تعداد وجود ندارد، اما در رشته های علوم پزشکی به دلیل اینکه نیروی انسانی در خدمت نیاز تعریف می شود، این محدودیت اعمال می شود.

وی ادامه داد: بنده با تغییر در ضوابط مسئله ای نداشته و ندارم کما اینکه معتقدم امکان حذف برخی محدودیت‌ها و جایگزینی معیارهای دیگری برای تسهیل در تاسیس داروخانه وجود دارد و اصولا فارغ از دیدگاه های شخصی، نگاه حاکم بر وزارت بهداشت، ایجاد تسهیلاتی است که ضمن کاستن از سخت‌گیری‌ها، موجب از بین رفتن دشواری ها در کار اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی را فراهم آورد.

دیناروند با بیان اینکه برای نیل به این خواسته باید از معیارهای دیگری بهره برد، تصریح کرد: امتیاز می تواند از جمله این معیارها باشد به این معنا که با جابه‌جایی سطح امتیازات می توان از تاسیس بی حد و مرز داروخانه در کلانشهرها جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: روش های دیگری که در دنیا برای پیشگیری از چنین مشکلاتی مرسوم است افزایش داروساز در بیمارستان‌های دولتی است که در کشور ما قابلیت جذب حدود ۲ هزار داروساز در بیمارستان‌ها وجود دارد و این در حالی است که هم اکنون تنها ۷۰۰ نفر در این بخش مشغول خدمت هستند.

رئیس سازمان غذا و دارواضافه کرد: در وزارت بهداشت برای پاسخگویی به دغدغه داروسازان جوان و نیز جلوگیری از ایجاد هزینه‌های القایی و افزایش تقاضا برای حضور در مناطقی خاص اقداماتی در حال انجام است.

وی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد گردش مالی در اختیار داروخانه‌های دولتی و بیمارستان‌ها است، اما نباید فراموش کرد که بازار دارویی کشور متعلق به حدود سه یا چهار درصد داروهای فوق تخصصی است که آنهم قابلیت توزیع در همه داروخانه را ندارد.

دیناروند با اشاره به توزیع داروهای گران قیمت در داروخانه‌های دولتی، علت حاشیه سود پایین آنها را همین مطلب دانست و گفت: گرچه برای برای توزیع داروهای گران قیمت در داروخانه‌های خصوصی محدودیتی وجود ندارد، اما مسئله اصلی به صرفه نبودن آنهاست.

وی به موضوع محدودیت ۷۰ هزار نفری برای تاسیس داروخانه‌های شبانه‌روزی اشاره کرد و با گفتن این مطلب که موارد خاص را نباید به مسائل معمول نسبت داد، خاطر نشان کرد: هرجا تخلفی صورت بگیرد به آن رسیدگی می‌کنیم.

دیناروند با پذیرش نواقص و ایرادات احتمالی در ضوابطی که کارشناسان می‌نویسند، در مورد بازنگری ضوابط تاسیس داروخانه برای نخبگان، اذعان داشت: ارائه خدمات نیاز به توانمندی‌هایی حداقلی دارد که در صورت موجودیت منتج به اخذ مجوز می شود.

وی با تاکید بر اینکه قائل شدن امتیاز بیشتر برای نخبگان به شرط طرح در کارگروه ها مغایر ضوابط نیست، گفت: همان ضوابطی که در حال حاضر برای فرزندان شهدا و ایثارگران وجود دارد می‌تواند در مورد نخبگان هم مورد بررسی قرار گیرد.