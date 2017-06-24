تمهیدات شهرداری سنندج به مناسبت عید فطر در بهشت محمدی سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، برای رفاه حال شهروندان به مناسبت فرا رسیدن روز عرفه عید فطر تدابیر ویژه ای از سوی برخی از سازمان های تابعه شهرداری اندیشیده شده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری سنندج با اشاره به اینکه زیارت اهل قبور یکی از آداب و رسومی است که هر ساله شهروندان در روز عرفه اعیاد به آرامستان ها مراجعه می کنند،گفت: ازدحام شهروندان در روز عرفه در آرامستان بهشت محمدی مشکلاتی نظیر ایجاد ترافیک را در بر خواهد داشت که این سازمان با همکاری دیگر سازمانهای تابعه شهرداری نظیر تاکسیرانی، اتوبوس رانی، آتش نشانی و همچنین راهنمایی رانندگی در صدد کاهش ترافیک در مسیر آرامستان بهشت محمدی است.

توفیق سرفراز بیان کرد: همانند سنوات گذشته و با هدف ایجاد نظم و کاهش ترافیک درب های ورودی آرامستان بهشت محمدی از دقایق اولیه ظهر روز عرفه بسته خواهد شد و خودروهای شخصی اجازه ورود به داخل محموطه آرامستان را ندارند.

وی از آماده باش کامل نیروهای سازمان آرامستان ها در روز عرفه عید فطر خبر داد و گفت : کارکنان این سازمان در قطعات مختلف آماده پاسخگویی به شهروندان هستند.

وی اضافه کرد : در راستای میزبانی شایسته از زیا رت کنندگان اهل قبور در روز عرفه تمامی محوطه بهشت محمدی رفت و روب و نظافت کامل شده است.

اختصاص ۲۰ دستگاه تاکسی برای جابجایی رایگان شهروندان

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سنندج هم گفت : گشت های بازرسی این سازمان در روز عرفه عید فطر از دقایق اولیه ظهر یکشنبه در مسیرهای مختلف و میادین سطح شهر بر عملکرد تاکسی ها بخصوص در مسیر بهشت محمدی نظارت کامل را خواهند داشت.

عرفان فتحی بیان کرد : با توجه به اینکه هیچ خودرو شخصی اجازه ورود به داخل محوطه بهشت محمدی را ندارد این سازمان با هدف رفاه حال روزه داران تمهیدات لازم در خصوص جابجایی شهروندان به قطعات بالاتر را صورت داده است.

وی از اختصاص ۲۰ دستگاه تاکسی در داخل محموطه بهشت محمدی خبر داد و گفت : این تعداد تاکسی در روز عرفه بصورت رایگان شهروندان بخصوص افراد سالمند را در داخل محوطه سازمان آرامستان جابجا می کنند.

جابجایی شهروندان سنندجی با ۲۵ دستگاه اتوبوس در روز عرفه

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری سنندج نیز گفت: یکی از مشکلات عمده در روز های عرفه اعیاد در مسیر بهشت محمدی مشکل ترافیک سنگین است

شکور صلواتی عنوان کرد :یکی از راهکارهای کاهش ترافیک در روز عرفه استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است

وی از اختصاص ۲۵ دستگاه اتوبوس جهت جابجایی شهروندان در روز عرفه در مسیر بهشت محمدی خبر داد و گفت : این تعداد اتوبوس در سه مسیر اقدام به جابجایی شهروندان می کنند.

صلواتی گفت : برای اولین بار و در جهت رفاه حال ساکنان شهرک بهاران سه دستگاه اتوبوس در میدان اصلی این شهرک مستقر است و ساکنان بهارانی را در مسیر کمربندی بهشت محمدی به سازمان آرامستانها منتقل خواهند نمود و این سه دستگاه در پایان مراسم نسبت به بازگشت ساکنان این ناحیه اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد : ۵ دستگاه اتوبوس دیگر در میدان آزادی مستقر است و این اتوبوس ها از طریق مسیر سه راه نمکی، چهار راه انقلاب نسبت به انتقاال شهروندان به آرامستان بهشت محمدی اقدام خواهند نمود.

صلواتی اعلام کرد : ۱۷ دستگاه اتوبوس هم در مسیر خیابان انقلاب و خیابان امام مستقر هستند و در این مسیر اقدام به انتقال شهروندان خواهند نمود.

استقرار دو اکیپ آتش نشانی در محوطه آرامستان بهشت محمدی

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج اظهار داشت : با توجه به اینکه جمع کثیری از شهروندان در روز عرفه جهت زیارت اهل قبور به بهشت محمدی مراجعه می کنند احتمال وقوع حوادث گوناگون نیز در این روز است.

رامین اسد نژاد بیان کرد : با هدف تامین ایمنی شهروندان در در روز عرفه این سازمان اقدام به استقرار دو اکیپ از نیروهای آتش نشانی در محوطه بهشت محمدی خواهد کرد.

وی گفت : یک اکیپ از آتش نشانان بصورت ثابت در داخل محوطه آرامستان بهشت محمدی مستقر خواهد شد و یک اکیپ هم در ایستگاه شماره ۲ واقع در ترمینال بزرگ در آماده باش است تا در صورت بروز حادثه عملیات امداد رسانی و پشتیبانی از اکیپ ثابت را انجام دهد.