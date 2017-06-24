آمریکا پُست نمایندگی ویژه در امور پاکستان و افغانستان را ملغی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، آمریکا در آستانه مقدمه چینی برای اعزام ۵ هزار نیروی نظامی به افغانستان، پست نمایندگی ویژه خود را در امور پاکستان و افغانستان ملغی کرد.

به این ترتیب، «لورل میلر» که نمایندگی ویژه آمریکا در این پست را بر عهده داشت، از سمت خود کناره گیری خواهد کرد و فرد جدیدی نیز جانشین وی نخواهد شد.

گفتنی است پست نمایندگی ویژه آمریکا در امور پاکستان و افغانستان زمانی معرفی شد که واشنگتن فکر می کرد مناقشات این ۲ کشور در هم تنیده اند و رفع آنها به صورت جداگانه امکانپذیر نیست.

اما سیاست جدید دولت واشنگتن مبنی بر کاهش هزینه وزارت خارجه، «رکس تیلرسون» را که در راس این نهاد قرار دارد به فکر کاهش دیپلمات های آمریکایی واداشته است.

به این ترتیب، از این پس رسیدگی به وظایف میلر به زیرمجموعه دفتر وزارت خارجه در امور آسیای مرکزی و جنوبی که هند را نیز پوشش می دهد، محول خواهد شد.

این در حالی است که دفتر امور آسیای مرکزی و جنوبی در حال حاضر فاقد سرپست است و دولت جدید واشنگتن هنوز شخص خاصی را برای ریاست آن در نظر نگرفته است!

اما ظاهرا کل ماجرا بخشی از یک ایده بزرگتر در راستای بازنگری سیاست های منطقه ای آمریکا است به این ترتیب که تیلرسون فکر می کند شاید بهتر است موضوع مناقشات افغانستان- پاکستان در چارچوب منطقه ای حل و فصل شود و از این رو، بهتر است هند نیز بخشی از معادله باشد.

گفتنی است «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به زودی استراتژی این کشور در قبال افغانستان در اختیار ترامپ قرار می گیرد و این استراتژی شامل رویکرد منطقه ای خواهد بود.