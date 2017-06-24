رشد ۱۸۰ درصدی منابع بانک شهر طی ۳ سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی اظهار داشت: منابع بانک شهر در سال ۱۳۹۳ تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر این منابع به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه رشد منابع بانک‌های دیگر در چند سال گذشته به‌طور میانگین تنها ۲۰ درصد در سال بوده است، افزود: اما عملکرد موفق بانک شهر در جلب اعتماد مردم طی ۳ سال اخیر باعث شده است که منابع این بانک به نسبت بانک‌های دیگر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.

پورزرندی خاطرنشان کرد: بانک شهر موفقیت‌های بسیار قابل‌توجهی را در حوزه‌های مختلف بانکی کسب کرده و هم‌اکنون نیز در میان بانک‌های برتر کشور قرار دارد. مدیرعامل بانک شهر با تأکید برافزایش چشمگیر سرمایه این بانک عنوان کرد: سرمایه پایه بانک شهر هم‌اکنون در حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال است و به‌زودی به ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های بانک شهر در حوزه بانکداری الکترونیکی، تأمین زیرساخت‌ها برای راه‌اندازی دستگاه‌های خود بانک شبانه‌روزی را ازجمله اقدامات بسیار مهم از سوی این بانک عنوان کرد و گفت: این سیستم که چند سال بیشتر از عمر آن نمی‌گذرد، از سوی بانک شهر به‌عنوان نخستین بانک در کشور، راه‌اندازی شد و خوشبختانه با استقبال هم‌وطنان مواجه شده است.

مدیرعامل بانک شهر تأکید کرد: پیشخوان‌های شهر نت این بانک نیز هم‌اکنون به‌عنوان یک شعبه مستقل بانکی در هر ساعت از شبانه‌روز آماده خدمت‌رسانی به شهروندان سراسر شهرهای کشور هستند.

پورزرندی با اشاره به راه‌اندازی ۳۵۰ پیشخوان شهر نت در سراسر کشور گفت: از خصوصیات منحصربه‌فرد این پیشخوان‌ها امکان ارائه خدمات کامل بانکی به هم‌وطنان در ترمینال‌ها، فرودگاه‌ها، حاشیه میادین میوه و تره‌بار، پارک‌ها، مجتمع‌های تجاری، حاشیه شهرها و سایر اماکن فاقد شعب بانکی است.

وی در پایان با اشاره به تغییر نام صندوق گنجینه آرمان‌شهر به صندوق "گنجینه زرین‌شهر" افزود: این تغییر نام با توجه به حاشیه‌هایی که برای موسسه مالی و اعتباری آرمان اتفاق افتاد و تشابه اسمی که این موسسه به‌طور کاملاً اتفاقی با صندوق گنجینه آرمان‌شهر بانک شهر داشت، انجام شد.