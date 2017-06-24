محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۵ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۰۲ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۰ مورد منجر به عملیات شده، ۱۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۱ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۳۴ ایجاد مزاحمت و یک مورد نیز گزارش حریق کذب بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۵ مورد آتش سوزی شامل حریق باغ در عباس آباد، حریق درخت در میدان باباطاهر، حریق انبار کاشی در شهرک مدنی و ۲ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار بعثت و دانشگاه بوعلی بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۳ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک بهشتی، جهان نما و حصار علی آباد، نجات حیوانات در شهرک مدنی و عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در جاده گنجنامه توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان یادواؤ شد: تعداد ۴ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.