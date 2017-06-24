حمله موشکی سپاه به مواضع داعش، پاسخ دندان شکنی به تروریستها بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش‌امیری در دیدار با جمعی از علما و روحانیان زنجان و ضیافت افطاری که با حضور آیت اله سیدمحمد حسینی زنجانی و آیت اله علی خاتمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان برگزار شد، از درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری در زمینه مقابله با دشمنان تکفیری و داعش قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: شورای امنیت ملی نیز با تصمیم مهم خود، پاسخ محکمی به دشمنان انقلاب اسلامی داد که شایسته تقدیر است.

استاندار زنجان در ادامه با بیان اینکه توسعه روستاها در کشور از جمله حوزه هایی است که در گذشته مورد غفلت واقع شده است، اظهار کرد: در گذشته در زمینه توجه به توسعه پایدار روستاها و تامین اشتغال مناطق روستایی غفلت هایی صورت گرفته که اثرات منفی زیادی برای کشور در پی داشته است.

درویش امیری مهاجرت روستائیان به شهرها و گسترش پدیده حاشیه نشینی را از عوامل عدم توجه به بهبود زندگی در مناطق روستایی برشمرد و گفت: این مهاجرت موجب افزایش معضلات حاشیه نشینی در شهرها و بروز آسیب های اجتماعی شده و امروز کلان شهرهای کشور همچون مشهد، تهران، کرج و قم با آن مواجه هستند که البته خوشبختانه این معضل در استان و شهر زنجان بسیار کم تر بوده و کم‌ترین حاشینه نشینی را در سطح شهر زنجان شاهد هستیم.

استاندار زنجان در ادامه به اطلاعات بدست آمده درخصوص جمعیت روستایی استان و کشور از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 اشاره کرد و یادآور شد: مطابق اطلاعات این سرشماری 2 درصد از جمعیت روستایی کشور کاهش یافته و این تعداد به جمعیت شهرها افزوده شده و هم‌اکنون میانگین جمعیت روستایی کشور 23 درصد بوده که این میزان در استان زنجان 38 درصد می باشد.

درویش امیری با بیان اینکه دولت در سال گذشته اقدامات موثری در زمینه توسعه پایدار روستاها انجام داده است، افزود: ایجاد توسعه پایدار روستاها و تامین شغل برای ایام فراغت از کار کشاورزان در مناطق روستایی در دولت برنامه ریزی شده و طی همین برنامه از صندوق توسعه ملی اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد دلار، معادل بیش از 23 هزار میلیارد تومان، برای توسعه روستاها و اشتغال پایدار آن مناطق پیش‌بینی شده و در سال جاری تخصیص داده می شود.

درویش امیری در ادامه سخنان خود به اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از بخش تولید و اشتغال کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در سال گذشته دولت برای اجرای طرح رونق اقتصادی 16 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده بود که با تلاش های صورت گرفته این میزان در پایان سال به 25 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

استاندار زنجان با اعلام اینکه حمایت دولت از واحدهای تولیدی کوچک و زودبازده در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت، افزود: در سال جاری اعتباری به میزان 20 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با توجه به تجربه سال گذشته، تا سقف 32 هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید.

وی به سهم استان از اعتبارات و اقدامات صورت گرفته در راستای ایجاد و صیانت از اشتغال اشاره کرد و گفت: سهم استان زنجان از مجموع اعتبارات پیش بینی شده در حوزه اشتغال، بالغ بر 650 میلیارد تومان بوده که در سال گذشته موفق به ایجاد 8 هزار شغل جدید و صیانت از 7 هزار شغل در معرض خطر در واحدهای تولیدی استان شده ایم.