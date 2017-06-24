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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تصادف در زنجان دوکشته برجای گذاشت/ترافیک سنگین در آزادراه ها

تصادف در زنجان دوکشته برجای گذاشت/ترافیک سنگین در آزادراه ها

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: تصادف در جاده های استان زنجان دو کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با کامیون در محور ابهر به تاکستان یک کشته بر جای گذاشت و علت این تصادف هم عدم توجه به جلو از جانب راکب موتور سیکلت بوده است. 

وی همچنین اظهار کرد: برخورد یک دستگاه خودرو کامیون با خودرو پراید در محور زنجان به خرمدره یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت و علت این تصادف هم انحراف به چپ از جانب راننده خودرو پراید بوده است. 

رئیس پلیس راه استان زنجان به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کردو گفت: تردد در آزاد راه های زنجان به تبریز و زنجان به قزوین سنگین است. 

شیر محمدی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند و کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

وی  تاکید کرد: زنجان یک استان عبوری است  و بیشتر جاده ها برای گذر مسافران بزرگراه است در این میان رانندگان به محض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پار کینگ اقدام به استراحت کنند و اصلا رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند و در جاهایی که مطمئن هستند تصادف پیش نمی آید توقف کنند.

شیرمحمدی افزود: رانندگان در شب از رانندگی خود داری کنند چرا که دید بسیار کم می شود واز رانندگی بین خطوط و سبقت و انحراف به چپ جلوگیری کنند. 

کد مطلب 4013089

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