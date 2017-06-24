۲۴۷ پایگاه جمع آوری فطریه در استان سمنان مستقر می شود

سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسب فرارسیدن عید سعید فطر به میزبانی اداره کل کمیته امداد استان سمنان، ضمن بیان اینکه طی ماه رمضان ۶۶ هزار پاکت پول بین روزه‌داران استان توزیع شده تا فطریه و کفاره خود را با قرار دادن داخل این پاکت‌ها، اهدا کنند، بیان کرد: قریب به ۲۵۰ پایگاه در سطح استان با اطلاع رسانی شهرستانی آماده دریافت این پاکت ها در کنار فطریه های مردمی هستند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد متولی جمع آوری زکات فطره در استان سمنان است، گفت: ۴۱۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان زکات فطره و ۲۱۴میلیون و ۵۱۰هزار تومان کفاره، سال گذشته در این استان جمع آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان، با اشاره به اینکه چادرهای کمیته امداد نیز در مکان های برگزاری نماز عید فطر شهری و روستایی آماده دریافت فطریه مردمی هستند، گفت: همچنین تمامی زکات فطره جمع آوری شده در عید فطر برای نیازمندان استان هزینه خواهد شد.

رضوی با بیان اینکه میزان فطره سال‌جاری پس از اعلام مراجع عظام به عموم مردم، اطلاع رسانی می‌شود، تاکید کرد: زکات جمع آوری شده در هر منطقه، در همان شهر یا استان هزینه شود.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر رسیدگی فوری به نیازمندان گفت: به گونه ای برنامه ریزی شده تا زکات فطریه تا پیش از ظهر روز عید فطر به دست نیازمندان برسد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به روش های نوین پرداخت نیکوکاری در استان، گفت: مردم می توانند فطریه عام خویش را با شماره گیری سامانه آنی پرداخت نیکوکاری از طریق #۱*۵*۵*۰۲۳*۸۸۷۷* و فطریه سادات را از طریق #۲*۵*۵*۰۲۳*۸۸۷۷* پرداخت کنند.