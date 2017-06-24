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۳ تیر ۱۳۹۶، ۹:۵۶

طی پیام مشترکی انجام شد؛

قدردانی امام جمعه و استاندار همدان ازحضور مردم درراهپیمایی روزقدس

قدردانی امام جمعه و استاندار همدان ازحضور مردم درراهپیمایی روزقدس

همدان - امام جمعه و استاندار همدان در پیام مشترکی از حضور پرشکوه و حماسی مردم ولایتمدار همدان در راهپیمایی روز قدس تشکر و قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان در پیامی از مردم استان همدان برای شرکت در راهپیمایی روزقدس قدردانی کردند.

در این پیام آمده است: حضور حماسی، گسترده و آگاهانه مردم روزه دار و همیشه درصحنه استان در لبیک به ندای تاریخی امام راحل (ره) و تأسی از منویات مقام معظم رهبری، همگام با سایر هموطنان و آزادیخواهان سراسر جهان در راهپیمایی باشکوه روزقدس، بار دیگر وحدت، انسجام، عزم و اراده ایران اسلامی و جهان اسلام را به رخ جهانیان کشید.

این پیام می افزاید: بی تردید این حضور کم نظیر، بنیان خانه عنکبوتی صهیونیسم غاصب و حامیان کوردل آنان را در منطقه و جهان، متزلزل تر و اراده ملت مظلوم فلسطین و مسلمانان ستمدیده منطقه را برای مبارزه و مقاومت تا حصول پیروزی مستحکم تر خواهد نمود.

بر خود فرض می دانیم از شرکت پرشور مردم شریف و فرهیخته در سرتاسر استان در این راهپیمایی باشکوه و تأثیرگذار تقدیر و تشکرنموده، عزت و عظمت اسلام و نابودی استکبار و صهیونیسم جهانی را از درگاه خداوند متعال مسألت نماییم.

غیاث الدین طه محمدی                                                                        محمدناصر نیکبخت

نماینده ولی فقیه در استان همدان                                                               استاندارهمدان

کد مطلب 4013102

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