انتقاد ازتاسیس مسجد ضرار جدید برلین/مسجد لیبرالها تمسخر اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، طی انتشار اخبار مربوط به تاسیس مسجدِ ضراری جدید و متفاوت در شهر برلین آلمان، آیت الله رمضانی رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه، در خطبه های نماز جمعه این هفته هامبورگ در مورد مسئله به ایراد سخنرانی پرداخت.

بنا به اخبار منتشر شده توسط شبکه های خبری آلمان، در این مرکز که عنوان اصلی آن مسجد ابن رشد ـ گوته و متعلّق به مسلمانان لیبرال آلمان بوده و خطیب نماز جمعه یک خانم بی حجاب است. در این مرکز زنان بدون حجاب در کنار مردان، همه با هم در یک صف، نماز می خوانند. نکته قابل توجّه اینکه همجنس بازان هم برای شرکت در این مراسم دعوت هستند. به گفته مسئولین این مرکز، آنها می ­خواهند محلّی داشته باشند برای کسانی که در سایر مساجد احساس راحتی و امنیت نمی کنند و این اقدام را یک حرکت واضح بر علیه مسلمانان اصول­گرا و افراطگرایان می دانند.

امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ در واکنش به این اقدام ناشایست، ضمن محکوم نمودن این جریان، افزود: متاسفانه چندی پیش خبر شگفت انگیز تأسیس مسجد ضراری جدید و متفاوت در قلب اروپای مرکزی به دست ما رسید. اگرچه در وهله اوّل ماجرا به یک شوخی بی­ مزه با مقدّسات شبیه بود، امّا با مشاهده تصاویر ارسالی و پوشش خبری رسانه ها، واقعیت تلخ یک جریان التقاطی و انحرافی نمایان گردید. بدون شک ما این رفتار مشکوک را یک حرکت مدیریت شده در راستای تمسخر و توهین به اسلام و مسلمانان و مقّدسات ادیان می دانیم. اینها به واقع دین را و شریعت اسلام را به سخره گرفته اند. مگر می شود کسانی که به هیچ عنوان سابقه تحصیل امور دینی و اسلامی در هیچ مرکز حوزوی و دانشگاه معتبر اسلامی را ندارند، عهده دار امور دینی بشوند و مکانی را به اسم مسجد نامگذاری کنند و هر آنچه به میل خود می پسندند به نام اسلام به جامعه عرضه کنند. کاملاً روشن است که مدیران این حرکت مشکوک، مقاصدی غیرالهی و غیردینی را دنبال می کنند. متأسفانه برخی از مذاهب ادیان دیگر نیز حمایت خود را از ساخت چنین مرکزی اعلام کرده اند که جای تأمل بسیار است که چطور شد آنها حمایت از مسلمانان برای ساخت مساجد را جزء وظایف خود تلقّی نموده اند.

وی ادامه داد: به اعتقاد ما مسلمانان مسجد خانه خداست و حضور در این مکان مقدّس و معنوی همچون همه اماکن مذهبی دیگر از جمله کلیسا و کنیسه، آداب خاص خود را دارد، که رعایت آن الزامی است. لذا ما اعلام می داریم که حریم مسجد باید حفظ شود و جایگاه مقدس مسجد نباید با التقاط و انحراف ممزوج گردد. امام حسن مجتبی(ع) در مورد خصوصیات افرادی که با مسجد ارتباط دارند می ­فرمایند: «مَنْ أَدامَ الاْخْتِلافَ إِلَی الْمَسْجِدِ أَصابَ إِحْدی ثَمان: آیةً مُحْکَمَةً وَ أَخًا مُسْتَفادًا وَ عِلْمًا مُسْتَطْرَفًا وَ رَحْمَةً مُنْتَظِرَةً وَ کَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَی الهُدی أَوْ تَرُدُّهُ عَنْ رَدًی وَ تَرْکَ الذُّنُوبِ حَیاءً أَوْ خَشْیةً؛ هرکه پیوسته به مسجد رود از این فواید بهره مند است: ۱ـ نشانه ای استوار (فهم آیات الهی) ۲ـ دوستی قابل استفاده، ۳ـ دانشی تازه، ۴ـ رحمتی مورد انتظار، ۵ـ سخنی که به راه راستش کشد، ۶ـ سخنی که او را از پستی برهاند، ۷ـ ترک گناهان به خاطر شرم از خدا، ۸ـ ترک گناهان به خاطر خوف از خدا.»

رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ما مکرراً در سخنرانی ها و مواضع خود اعلام کرده ایم که اسلام علاوه بر آنکه دین عقلانیت و معنویت و عدالت خواهی است، در عین حال شریعت محور است و قوانین مطلق آن و حلال و حرام قطعی آن، تا روز قیامت تغییرناپذیر خواهد بود. بر اساس شریعت اسلام، امامت زن برای مردان و زنان بر خلاف صریح فتوای علمای سنی و شیعه است، چه اینکه پوشش و حجاب لازم در نماز نیز مورد اجماع همه مسلمین است. علاوه بر آن در غیر نماز نیز، پوشش مناسب در مقابل نامحرم بر زنان مسلمان واجب است.

وی گفت: سوالی که مطرح است، اینست که این افرادِ به اصطلاح مسلمان با آیات سوره نور در مورد حجاب چه می کنند؟ این نوع نماز خواندن مختلط را از کجای آموزه های پیامبر اکرم(ص) استنتاج کرده اند؟ طبق چه مبنایی آداب ورود به مسجد را تغییر داده اند؟ بر اساس کدام فرمان الهی اعلام می شود که حضور در این ساختمان که به اسم مسجد، نامگذاری شده، برای کسانی که علناً مرتکب اعمال منافی عفّت می شوند، آزاد است؟ بی شک اعلان چنین امری برخلاف صریح آیات قرآن و سنّت نبوی است.

وی ادامه داد: اگرچه دشمنان اسلام بدشان نمی آید که همچون بسیاری از ادیانی که بر اثر تحریفات گوناگون، شریعتشان را از دست داده اند، شریعت اسلامی را نیز با این امور دچار تحریف و اضمحلال کنند. امّا این افراد باید بدانند، اینکه احکام الهی و شریعت قطعی اسلام به این راحتی تحریف شود، امری محال و غیر ممکن است. البته اگر کسانی علاقه دارند معبدی را به هر نام و نشانی برای خود اخذ نمایند و اعمال مشابه سایر ادیان را در آن انجام دهند مانعی ندارد، امّا نباید به نام اسلام به چنین کارهایی دست بزنند که مخالف آموزه های اسلام است.

آیت الله رمضانی در پاسخ به اینکه این افراد به دنبال محلی امن برای مبارزه با اسلام افراطی و تروریسم هستند، افزود: آیا شیوه مبارزه با افراطی گری، تحریف اسلام و شریعت پیامبر(ص) است. به راستی چرا بجای پیدا کردن عاملان اصلی رواج خشونت و افراط گرایی در دنیا و کسانی که از این وضعیت سودهای کلان فروش تسلیحات را به جیب زده اند، سعی می ­کنید با توهین به مقدسات و تمسخر احکام الهی، احساسات مردم مسلمان را جریحه دار کنید. ما به همه اعلام می کنیم که درهای مساجد به روی همه مذاهب از هر ملیت و هر گرایشی که باشند باز است، امّا رعایت احکام شرعی و آداب مساجد که در آیات و روایات قطعی از سنت آمده، باید مورد رعایت قرار گیرد.

بی شک این اقدام مشکوک و از هر جهت غیر قابل دفاع، بی احترامی به مقدسات ادیان و مغایر با احکام عبادی اسلام است و مسلمانان و خصوصاً علمای دینی باید به شکل مناسب و قانونی مخالفت خود را نسبت به این مسائل اعلام کنند. ما از شورای مسلمانان آلمان (KRM)، اتحادیه مراکز شیعه در آلمان (IGS)، شوراهای اسلامی ایالت ها، کرسی­ های اسلام شناسی دانشگاهها و استادان اسلام شناس، مساجد و مراکز اسلامی و امامان آنها و نیز عموم برادران و خواهران مسلمان درخواست می کنیم در مقابل این دهن کجی و انحراف آرام ننشینند و انزجار خود را اعلام نمایند تا لکه ننگ آن به اسم مسلمانان آلمان و مقامات آن باقی نماند.