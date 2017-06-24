درگیری های ترمینال ۴ مهرآباد، مانور محدود امنیتی بود

ابراهیم مرادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره شرایط ویژه و امنیتی فرودگاه مهرآباد گفت: از صبح امروز خبرهایی شنیدیم مبنی بر اینکه در گیت سپاه ترمینال ۴ این فرودگاه درگیری های امنیتی رخ داده است که به ما اطلاع دادند این درگیری ها به خاطر مانور امنیتی و آمادگی در برابر مخاطرات اینچنینی بوده است.

عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه در حال حاضر مشکلات برطرف شده و مردم تردد عادی دارند، افزود: البته این مانور بسیار محدود بود و صدای تیراندازی در اطراف ترمینال ۴ به گوش نمی‌رسید. همچنین از صبح امروز و از ابتدای فرودگاه مهرآباد، نیروهای امنیتی و انتظامی به صورت فشرده در کنار هم ایستاده بودند که تعجب مردم را برانگیخته بود.

گفتنی است معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران نیز برگزاری مانور آمادگی امنیتی در ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد را تأیید کرده است.