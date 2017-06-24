۶۰۰ خانه عالم وموسسه قرآنی در هرمزگان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر انصاری راد جمعه شب در ضیافت افطاری با روحانیون ومبلغین در شهرستان میناب با اشاره به نقش سازمان تبلیغات بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی وظایف گوناگون فرهنگی و دینی و مذهبی را به عهده دارد که با مشارکت واجرای صحیح عملکرد مبلغین می توان نقش سازنده ای در روح و جسم جامعه ایجاد کرد.

انصاری راد گفت: در میان وظایف گوناگون سازمان تبلیغات اسلامی می توان به بحث اعزام مبلغ به جای جای استان اشاره کرد که یکی از وظایف سنگین سازمان تبلیغات در شناسایی، آموزش و اعزام آنها به نقاط مختلف است که این کار باید به درستی صورت گیرد.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی با اشار به موضوع اعزام مبلغ عنوان داشت: در کنار اعزام مبلغ دینی به نقاط استان می بایست بحث اسکان ویا همان خانه عالم در نظر گرفته شود که این سازمان توانسته در استان هرمزگان بیش از ۳۰۰ خانه عالم را که هرچند محدود است با همکاری سایر دستگاهها احداث کردیم.

انصاری راد پیرامون کد دار کردن هیئات مذهبی استان گفت: ساماندهی هیئات مذهبی یکی از وظایفی است که سازمان تبلیغات اسلامی عهده دار آن بوده که در این بین با شناسایی بیش از ۱۴۰۰ هیئت مذهبی به آنها کد شناسایی داده شده است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی بیان داشت: با توجه به اعتبارات اندک این سازمان در بحث دادن اعتبار به هیئت های مذهبی جهت برگزاری برنامه های خود با مشکلاتی مواجه هستیم اما تا جایی که امکان داشته توانسته ایم با جذب اعتبارات لازم و محدود این هیئت ها را پوشش دهیم تا بتوانند برنامه های فرهنگی و مذهبی خود را به درستی اجرا کنند.

انصاری راد گفت: بیشتر کردن موسسه هاو فعالیت های قرآنی کانونهای مساجد در سالهای اخیر مناسب وبا برنامه انجام شده که در این راستا بیش از ۳۰۰ موسسه تشکیل ودر حال فعالیت هستند.

انصاری بیان داشت: خوشبختانه با فعالیت این موسسه های قرآنی و همچنین فعال کردن برنامه های مجازی استقبال خوبی از شرکت کنندگان در بحث تفسیر قرآن و راه اندازی گروههای مجازی در سازمان تبلیغات اسلامی شده است.