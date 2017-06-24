گوگل تا پایان ۲۰۱۷ابر رایانه می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، گوگل قصد دارد قدرتمندترین پردازشگرکوانتومی دنیا را بسازد. این شرکت هم اکنون مشغول آزمایش پردازشگر کوانتومی است که دو برابر قدرتمندتر از تراشه های معرفی شده است. گوگل ادعا می کند این پردازشگر تا پایان ٢٠١٧ آماده خواهد شد.

اگر این تلاش موفقیت آمیز باشد، رایانه ها قادر خواهند بود معماهای علمی را حل کنند که حل آن با نمونه های فعلی به میلیاردها سال زمان نیاز دارد.

هسته رایانه های نوین کدهای دوگانه است که در نمونه های کنونی نیز استفاده می شود. ماشین ها از بیت هایی استفاده می کنند که ٠و١ هستند تا اطلاعات را پردازش کنند. رایانه های کوانتومی براساس «کوانتوم بیت های» ٠، ١ یا هر دوی آنها هستند. آنها بر قابلیت های عجیب برهم نهی کوانتومی تکیه دارند که در آن ذرات ریزتر از اتم در وضعیت نامنظم قرار دارند. درهمین راستا یکی از مشکلات مهم ساخت رایانه های کوانتومی نشان دادن برتری آنها بر رایانه های معمول است.

گوگل ادعا می کند تراشه ای با ٤٩کوانتوم بیت را تا پایان سال خواهد ساخت و به این ترتیب می توان اصل گفته شده را ثابت کند. هم اکنون آزمایشگاه هوش مصنوعی کوانتومی گوگل مشغول آزمایش پردازشگر ٢٠کوانتوم بیتی است که درصد خطای آن دو کوانتوم بیت از ٩٩.٥ درصد است. برای شکست دادن رایانه های معمول، خطای تراشه جدید باید دو کوانتوم بیت در ٩٩.٧ داشته باشد. قبل از ساخت رایانه کوانتومی باید میزان اشتباهات اصلاح شود.