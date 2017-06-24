تعرفه پرستاری در منزل واقعی نیست/رشد مراکز غیرمجاز پرستاری

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، به مصوبه تعرفه خدمات پرستاری در منزل اشاره کرد و گفت: سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، تعرفه خدمات پرستاری در منزل اعلام شد که البته فقط برای ۲۷ خدمت پرستاری در منزل تعرفه تعریف شده است و معلوم نیست تکلیف بقیه خدماتی که در حال حاضر پرستاران در منزل ارائه می دهند، چه می شود.

آسیب های نرخ یکسان تعرفه

وی افزود: نکته دیگری که در این مصوبه به چشم می خورد، تعیین نرخ یکسان در سراسر کشور است، در حالی که به لحاظ جغرافیایی، تفاوت هایی بین شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و کلانشهرهای کشور وجود دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد.

شریفی مقدم، برای نمونه تعرفه ۸ هزار تومانی تزریق عضلانی را مثال زد و گفت: در یک شهرستان کوچک برای رفتن به منزل بیمار، شاید ۵ دقیقه زمان ببرد و در شهرهای بزرگ ۱۰ دقیقه و کلانشهرها ۲۰ دقیقه و در تهران می بایست حداقل ۳۰ دقیقه وقت گذاشت تا به منزل بیمار رسید.

وی ادامه داد: چگونه می توان یک تعرفه واحد برای یک خدمت در نظر گرفت که مشخص نکرده ایم این خدمت توسط بهیار، کارشناس پرستاری و یا کارشناس ارشد پرستاری به بیمار ارائه شود.

درآمد به دردسرش نمی ارزد

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، همچنین به تعرفه خدمت پرستاری اشاره کرد و افزود: برای مراقبت از بیمار معمولی، ساعتی ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته اند، در حالی که با این تعرفه هیچ پرستاری حاضر به خدمت در منزل نمی شود.

شریفی مقدم برای ادعای خود توضیح داد: در حال حاضر دریافتی یک پرستار با ۱۰ سال سابقه کار در بیمارستان دولتی، ۴ میلیون تومان است که شامل حقوق و مزایای او می شود. اگر بخواهیم یک ماه عیدی و یک ماه سنوات هم به این عدد اضافه کنیم، می شود ۱۴ ماه که رقمی بالغ بر ۵۶ میلیون تومان در سال می شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم یک ماه تعطیلات رسمی، یک ماه مرخصی سالانه و یک ماه مرخصی استعلاجی در نظر بگیریم، یک پرستار ۹ ماه کارکرد فعال در طول سال دارد که اگر ۵۶ میلیون تومان را تقسیم بر ۹ ماه کنیم، رقمی بالغ بر ۶.۲ میلیون تومان هزینه تمام شده یک پرستار در بخش دولتی است.

شریفی مقدم با اشاره به قانون ارتقای بهره وری که ساعت کار پرستار در طول ماه را بین ۱۱۲ تا ۱۱۵ ساعت تعیین کرده است، گفت: اگر ۶.۲ میلیون تومان را تقسیم بر ۱۱۵ ساعت کنیم، عددی که به دست می آید برای هر ساعت کار پرستار در بخش دولتی، ۵۰ هزار تومان است.

وی در ادامه به ۱۵ هزار تومان تعرفه یک ساعت مراقبت پرستاری از بیمار معمولی اشاره کرد و افزود: برای این رقم، ۱۰ درصد مالیات و ۲۰ درصد حق مراکز مشاوره پرستاری کسر می شود که عددباقی مانده ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان است که اگر در ۱۱۵ ساعت کارکرد ماهانه پرستار ضرب کنیم، رقمی که به دست می آید، در حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است. در حالی که پرستار بخش دولتی در تهران، در حال حاضر حدود ۴ میلیون تومان دریافتی دارد. ضمن اینکه، باید توجه داشت که وقتی پرستار به منزل می رود، تمام مسئولیت های بیمار بر عهده اوست و بطور کلی فضای خدمت پرستاری در منزل با بیمارستان اصلا قابل مقایسه نیست.

در تهران جواب نمی دهد

شریفی مقدم تاکید کرد: هیچ پرستاری در تهران حاضر نمی شود با چنین دریافتی به منزل برود و خدمت ارائه دهد. البته شاید این فرمول در شهرهای کوچک و مراکز استان ها جواب بدهد که علت آن هم بیکاری پرستاران است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، ادامه داد: با چنین تعرفه ای در تهران، نه تنها کمکی به پرستار و بیمار نخواهیم کرد، بلکه باعث افزایش رشد مراکز غیرمجاز پرستاری خواهیم بود.

وی افزود: تا قبل از مصوبه تعرفه خدمات پرستاری در منزل، بیش از ۷۰ درصد خدمات پرستاری در منزل در تهران توسط اشخاص و مراکز غیر مجاز ارائه می شد که با این تعرفه ها، قطعا این ۷۰ درصد سهم مراکز غیرمجاز افزایش خواهد یافت.

وقتی بیمه پوشش نمی دهد

شریفی مقدم همچنین به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: موضوع مهم در تصویب تعرفه خدمات پرستاری در منزل، پوشش بیمه ای است که در این مصوبه نیامده است. اگر قرار بر این بوده که خدمات بیمه نباشند، چه نیازی به تصویب آنها بوده و اینکه مردم به امید بیمه شدن خدمات پرستاری بودند که بتوانند هزینه های آنها را کاهش دهد. در غیر این صورت، مردم با این تعرفه ها به سراغ خدمات پرستاری در منزل نمی روند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری، تصویب تعرفه خدمات پرستاری در منزل به این شکل و شیوه را، آسیب زا به مردم دانست و افزود: با این مصوبه، شاهد رشد مراکز غیرمجاز پرستاری در تهران خواهیم بود و مراکز مجاز نیز رو به تعطیلی خواهند رفت.