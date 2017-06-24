۸۰ درصد از طلاق های قوچان ناشی از اعتیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر،ناصر نیک افشار اظهارکرد: اگر در مسئله طلاق آسیب شناسی شود می بینیم که طلاق در سنین بالا و پایین به دلیل تغییر سبک زندگی است.

وی افزود: سرگردانی زوجین در انتخاب شیوه صحیح زندگی به صورت سنتی و مدرن سبب افزایش مشکلات خانوادگی شده است.

رئیس اداره بهزیستی قوچان تصریح کرد: کاهش سن طلاق در سنین پایین تر به دلیل ازدواج نادرست و بدون مشورت از بزرگان و خانواده ها صورت می پذیرد و به همین دلیل بر موضوعات پیش از ازدواج تاکید ویژه ای می شود.

نیک افشار خاطرنشان کرد: نقش زن در خانواده بسیار مهم است و بی توجهی به این موضوع باعث ایجاد مشکلات زیادی شده که باید با تکیه بر آموزه های دینی و اصول علمی به این موضوع توجه شود.

رئیس اداره بهزیستی قوچان در خصوص طلاق پیرمرد ۱۰۰ ساله قوچانی نیز گفت: یک پیرمرد ۱۰۰ ساله قوچانی درخواست طلاق از همسرش را داشت که علی رغم تلاش مددکاران و روانشناسان ،متقاعد به انصراف از طلاق نشد و پرونده وی به دادگاه ارسال شد.