تداوم عملیات نیروهای جنبش «نُجَباء» در مرز سوریه و عراق + تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه رزمندگان حشد شعبی (سازمان بسیج مردمی) و ارتش عراق، عناصر داعش را به آن سوی مرزهای خود رانده اند؛ چندی است که مقاومت اسلامی نُجَباء پاکسازی با این تروریستها را در مرز سوریه به سمت عراق آغاز کرده است.

براساس این گزارش، رزمندگان مقاومت اسلامی نُجَباء سد «الوعر»، منطقه «الوشاش» و همچنین دشت «اللویزیة» را آزاد کرده و اکنون در ١٠ کیلومتری مرز عراق به سمت «البو کمال» در حرکت هستند.

گفتنی است، شهر مرزی «البوکمال» واقع در استان دیر الزور در شرق سوریه است که پیش از حمله داعش به این کشور، دارای ١١٦ هزار سکنه بوده است.