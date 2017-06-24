علی یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متأسفانه با آغاز فصل تابستان فروش غیرمجاز عسل توسط فروشندگان غیربومی در جاده‌های اردبیل شدت می‌گیرد.

وی افزود: سالانه بیش از ۱۰۰ فروشنده برای فروش غیرمجاز عسل در محورهای مواصلاتی استان به ویژه اردبیل- سرعین و اردبیل- نیر مستقر می‌شوند.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: به دلیل اینکه فروش عسل‌های غیرمجاز برند عسل اردبیل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، از سال‌های گذشته برخورد با فروشندگان غیرمجاز آغاز شده است.

یوسف زاده تأکید کرد: در آخرین مراجعه و بازرسی از محورهای مواصلاتی با هماهنگی دادستانی و پاسگاه‌های سه شهرستان نیر، نمین و اردبیل هفت اکیپ غیرمجاز فروش جمع‌آوری شد.

وی افزود: برخورد با فروشندگان غیرمجاز ادامه دارد و در تابلوهایی که در جاده‌های استان نصب شده، اعلام شده است که فروش عسل در کنار جاده‌ها ممنوع است.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: با توجه به اینکه عسل‌های به فروش رفته تقلبی بوده و فاقد کیفیت هستند، راهداری با فروشندگان غیرمجاز برخورد خواهد کرد.