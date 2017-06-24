تجهیزات شهربازی ها در شهرستان ایلام فاقد استاندارد هستند

مهناز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تجهیزات بازی و وسایل بازی از سال ۱۳۸۷ مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته است.

وی بیان داشت: از این سال اداره کل استاندارد استان به صورت جدی فعالیت های نظارتی خود را بر این تجهیزات در سطح استان آغاز کرده و در این مسیر به کرات فاقد ایمنی و فاقد استاندارد بودن وسایل و تجهیزات را به مالکین، بهره برداران و شهرداری اعلام کرده است، ولی تاکنون متاسفانه اقدام موثری از سوی این عزیزان صورت نگرفته است.

همتی افزود: به دلیل حساسیت موضوع و دل نگرانی های استاندارد مبنی بر عدم ایمنی تجهیزات بازی و همچنین تاکید خطراتی که در کمین همشهریان عزیز است به مالکین و بهره برداران و شهرداری، در ادامه کنترل ها و نظارت های خود در سال جاری مجددا وضعیت ایمنی و کیفیت تجهیزات مورد بررسی قرار گرفته و برای چندمین بار به مسئولان مربوطه تذکر داده شده است.

وی تصریح کرد: لذا بر اساس آخرین بازرسی های به عمل آمده، اداره کل استاندارد استان اعلام می کند تجهیزات بازی مستقر در شهربازی و زمین های بازی و پارک های بازی شهرستان ایلام فاقد ایمنی و فاقد استانداردهای لازم اند.

همتی افزود: با توجه به تذکرات مستمر استاندارد و عدم توجه به آن، عواقب هر گونه استفاده غیر مجاز و بروز حادثه احتمالی، به عهده بهره برداران، مالکین و شهرداری ایلام خواهد بود.