انهدام ۲باند مسلح مواد مخدر در سیستان وبلوچستان/دستگیری ۴ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به دلیل موقعیت خاص منطقه ای و همجواری استان سیستان و بلوچستان با دو مرکز مهم تولید و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با این پدیده خانمان سوز اولویت اصلی پلیس استان قرار دارد و اعضاء باندهای مسلح مواد مخدر به طور مداوم مورد رصد و پایش قرار می گیرند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: در راستای این مبارزه شبانه روزی، ماموران انتظامی شهرستان های سراوان، ایرانشهر و سیب وسوران با پایش های دقیق و تخصصی و اشراف اطلاعاتی اعضاء یک باند مسلح را که از مناطق صفر مرزی به صورت مسلحانه و با استفاده از خودروهای کوهستانی و تیز رو اقدام به جابه جایی مواد مخدر به جنوب استان می کردند راشناسایی کردند.

وی تصریح کرد: اعضاء این باند مسلح پس از اینکه در ارتفاعات بین سراوان و ایرانشهر وارد کمین تکاوران پلیس شده با آنها به صورت مسلحانه درگیر می شوند که پس از مدتی درگیری مسلحانه ضمن توقیف چهار دستگاه خودرو یک تن و ۲۴۸ کیلو تریاک، ۵۲ کیلو هروئین و دو قبضه سلاح کلاش را کشف و سه قاچاقچی حرفه ای را دستگیر کردند.

وی با اشاره به شناسایی یک باند مسلح مواد مخدر دیگر گفت: در این عملیات ماموران انتظامی شهرستان های خاش و مهرستان پس از شناسایی قاچاقچیان مسلح و تیراندازی سوداگران مرگ به سمت آن ها، با آنان درگیر شده و پس از حدود نیم ساعت درگیری مسلحانه ضمن توقیف دو دستگاه خودرو و دستگیری یک قاچاقچی، ۴۷۲ کیلو تریاک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی و حضور محسوس و نامحسوس در تمام نقاط این استان پهناور اجازه نخواهد داد که قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت در هیچ نقطه ای احساس امنیت و ارامش کنند و برخورد پلیس با آنان برخورد قاطع خواهد بود.