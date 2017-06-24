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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

شهردار مشهد خبر داد؛

افتتاح چند پروژه شهری همزمان با عید سعید فطر

افتتاح چند پروژه شهری همزمان با عید سعید فطر

مشهد- شهردار مشهد از افتتاح چند پروژه شهری از جمله تقاطع های غیر همسطح شاهد همزمان با ایام عید سعید فطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سید صولت مرتضوی اظهارکرد: طی روزهای آینده و به مناسبت ایام فرخنده عید سعید فطر، چند پروژه شهری از جمله تقاطع های غیر همسطح شاهد که توسط مهندسان شهرداری مشهد اجرا شده است به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: بزرگراه آزادی یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورودی و خروجی مشهد به حساب می‌آید و این پروژه‌ها می‌تواند تاثیر به سزایی در تسهیل رفت و آمد و کاهش بار ترافیکی این محور داشته باشد.

شهردار مشهد با تاکید بر اجرای پروژه‌های زیرساختی تاکید کرد: بزرگراه آزادی برای تکمیل شدن نیاز به پروژه‌هایی دیگری دارد و باید در این مسیر گام‌های جدی برداشته شود.

کد مطلب 4013154

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