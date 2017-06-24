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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

حافظه حلزونها پاک شد؛

گام بلند دانشمندان برای پاک کردن خاطرات تلخ از حافظه

گام بلند دانشمندان برای پاک کردن خاطرات تلخ از حافظه

محققان می گویند برای اولین بار موفق شده اند بخش هایی از حافظه حلزون ها را به انتخاب خود پاک کنند، اقدامی که یک گام مثبت برای انجام اقداماتی مشابه در سایر موجودات و از جمله انسان تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا و دانشگاه مک گیل در مونترال کانادا با همکاری یکدیگر روشی منحصر به فرد ابداع کرده اند که با استفاده از آن می توان بخش هایی از حافظه نوع خاصی از حلزون های دریایی را پاک کرد، ولی سایر بخش های حافظه آنها را دست نخورده و سالم باقی گذاشت.

آنان می گویند با تکمیل این تحقیقات می توان روزی داروهایی تولید کرد که قادر به کشف و شناسایی برخی خاطرات تند و آزاردهنده در ذهن انسان بوده و آنها را از حافظه پاک کنند؛ بدون آنکه این کار منجر به تاثیرگذاری منفی بر دیگر خاطرات مطلوب و مثبت ذخیره شده در حافظه بشر گردد.

محققان برای رسیدن به این هدف برخی مولکول های خاص مرتبط با یک آنزیم به نام Protein Kinase M (PKM) را بلوکه کردند که مرتبط با نگهداری خاطرات بلندمدت است. نتایج این تحقیق در نشریه علمی پژوهشی کورنت بیولوژی منتشر شده است.

این روش فعلا تنها بر روی نوع خاصی از حلزون ها مفید واقع شده، ولی پژوهشگران می گویند در تلاش برای تسری آن به انسان ها هستند. زیرا PKM در انسان ها هم وجود دارد. البته هنوز مشخص نیست تحقیقات در این زمینه چه زمانی تکمیل خواهد شد.

کد مطلب 4013159

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