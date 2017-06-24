به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز شنبه به نقل از منابع مسئول در این کشور اعلام کرد که اردن قرار نیست به سوریه نیروی نظامی اعزام کند.

این روزنامه به نقل از یک منبع حکومتی گزارش داد که اردن قرار نیست به سوریه نیروی نظامی اعزام کند و هر ادعای دیگری در این خصوص با مواضع امان درباره بحران سوریه در تضاد خواهد بود.

این منبع تأکید کرد از همان ابتدای بحران اردن معتقد بوده که راه حل بحران سوری باید سیاسی باشد تا وحدت اراضی این کشور حفظ شود.

این در حالی است که اردن از ابتدای آغاز بحران سوریه اعلام کرده بود به دنبال ورود به درگیری های نظامی در خاک سوریه نیست و تنها از مرزهای خود دفاع خواهد کرد.

اما حدود یک ماه پیش اردن تهدید کرده بود در صورت نیاز برای حمایت از امنیت ملی خود وارد سوریه خواهد شد که این اظهار نظر با واکنش شدید دمشق مواجه شد و دولت سوریه به اردن

هشدار داد در صورتی که بدون هماهنگی با دمشق وارد خاک سوریه شود به عنوان یک نیروی متجاوز با اردن مقابله خواهد کرد.