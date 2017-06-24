«غرب مغموم» در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «غرب مغموم» نوشته مارتین مک دونا یکی از مهم‌ترین نمایشنامه‌نویسانِ زنده ایرلندی و ترجمه مهرداد بهراد از چهارشنبه هفتم تیرماه در سالن گوشه فرهنگسرا روی صحنه می‌رود.

«غرب مغموم» بخش سوم از تیرلوژی موسوم به سه گانه «لی‌نین» است که در آن به سه نماد مهم خانواده، مذهب و قانون می پردازد. مک دونا در «غرب مغموم» بی پروا آدم هایی را به تصویر می کشد که بدون دلیل مشخص خشم درونی خود را به شکل‎های گوناگون ابراز می کنند. این بار نیز او به رابطه میان اعضای یک خانواده دست می گذارد، تاریکی درونی دو برادر را عیان می کند؛ برادرانی که با دست هایی آلوده به خون حتی با پادرمیانی کشیش به سوی روشنی گام بر نمی دارند.

عوامل این نمایش عبارتند از بازیگران: مهدی گتمیری، علی پیله ور، آرمین افتخارزاده، فاطمه میری، دستیار کارگردان: هادی طالبی، منشی صحنه: شیما عسگری، طراح لباس: سوگل نواب صفوی، طراح صحنه: مهدی بنیادی، حمیدرضا مخبر، طراح نور و افکت صدا: فرشاد نصیری.‎

نمایش «غرب مغموم» تا ۱۳ مرداد ماه هر شب به جز شنبه ها و سه‎شنبه ها ساعت ۲۰ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران میزبان علاقه‌مندان به تئاتر است.