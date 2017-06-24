به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال از روز سه شنبه این هفته آغاز می شود و امشب (شنبه شب) آخرین مهلت تیم های حاضر در این رقابتها برای ارسال مدارکشان است. این در شرایطی است که چند تیم لیگ برتری بلاتکلیف هستند و هنوز وضعیت آنها برای حضور در لیگ مشخص نیست.

کاظم سلیمانی دبیر کمیته فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: پنج، شش باشگاه تا شب گذشته مدارکشان را تحویل داده‌اند و سایر تیم ها هم تا آخر وقت امروز فرصت دارند مدارکشان را بفرستند. در صورتی که تیمی مدارکش را تا امشب تحویل ندهد، از جدول و مسابقات لیگ بیرون می ماند.

سلیمانی درباره بلاتکلیفی تیم هایی مثل مقاومت قرچک، آتلیه و یاسین پیشرو قم و دبیری تبریز هم گفت: تیم های قرچک و قم در لیگ شرکت می کنند. از تیم دبیری یا هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی هم تا الان نامه ای مبنی بر عدم شرکت در لیگ دریافت نکرده ایم.

دبیر کمیته فوتسال درباره تلاش بعضی از باشگاه ها برای تغییر زمان شروع لیگ برتر هم تاکید کرد: امکان ندارد زمان شروع لیگ تغییر کند. مسابقات از روز سه شنبه ششم شروع می شود و همه باید تابع قانون باشند.