مجله مهر: لئو مسی متولد ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ در آرژانتین است، اما این چیزی نیست که کسی از آن خبر نداشته باشد، همه دیگر مسی را چند سالی است که میشناسند و حتی اگر از طرفداران بارسلونا یا آرژانتین نباشند، از جادوی او در زمین فوتبال لذت میبرند. مسی را اعجوبه قرن فوتبال میدانند، او فقط دریبل نمیزند، او مهندسی میکند، زاویههای دقیق پاسهای بلند و کوتاه او، ضربههای دقیق به طاق دروازه حریف، همه و همه از نگاه تیزبین او خبر میدهد. مسی قد بلندی ندارد، احتمالا در روزگار ۱۱ سالگی وقتی که میفهمد دیگر قرار نیست رشد عادی و نرمال داشته باشد و باید تحت درمان قرار بگیرد، فکر نمیکرد همین قد کوتاه در زمین فوتبال به کمک او بیاید! قد کوتاه مسی در مقابل بازیکانانی که دست کم ۲۰ سانتیمتر از او بلندتر هستند، این امکان را به لئو می دهد که حرکت پا به توپ سریعتری داشته باشد و مرکز ثقل بدن او نسبت به بقیه پایینتر باشد؛ به همین دلیل است که در عکسهای بسیاری میبینیم که در هنگام دریبل زدن زاویه بدن او خیلی خم میشود، اما زمین نمیافتد.
احتمالا مسیدوستان خیلی از چیزهایی که در این گزارش نوشته شده را میدانند، اما مگر میشود تولد اسطوره آرژانتینی آبی اناریها باشد و از او ننوشت؛ حتی اگر تکراری باشند!
کوتاهقدترین مهاجم دنیا
با قد یک متر ۶۹ سانتیمتریاش کوتاهقدترین مهاجم دنیاست، اما همانطور که پیشتر گفتیم این چیزی نبوده که بخواهد جلوی او را بگیرد، به هر حال هوش و ذکاوت او اوضاع را خطرناک میکند.
جوانترین نامزد فیفا
در سال ۲۰۰۸ و در حالیکه تنها ۲۱ سال سن داشت، برای جایزه بهترین بازیکن سال نامزد شد و رکورد جوانترین نامزدی در این جایزه را به نام خود کرد. البته مسی در آن سال نتوانست جایزه را ببرد.
توپ طلا برای چهار سال متوالی
از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ و از سن ۲۲ سالگی تا ۲۵ سالگی او توپهای طلای فیفا را با خود به خانه برد.
بیشترین هتریک کننده بارسلونا
هتریک کردن کار چندان سادهای نیست، اما مسی به تنهایی بیش از ۳۵ بار اینکار را در باسلونا انجام داده است. (هتریک یعنی بازیکنی در یک بازی سه گل به ثمر برساند.)
چهار کفش طلایی
کفش طلایی اروپا جایزهای است که هر سال به بازیکنی که بیشترین تعدا گل را زده باشد، اهدا میشود، لیونل مسی تنها بازیکنی که توانسته چهار بار این جایزه را از آنِ خود کند. فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ با ۳۴ گل، فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۲ با ۵۰ گل، فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۳ با ۴۶ گل و فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ با ۳۷ گل.
قرار دادی روی دستمال سفره
کارلوس رکساچ، مدیر فنی پیشین بارسلونا که وظیفه شناسایی استعدادها را دارد، بازی مسی را در آرژانتین میبینید و شیفته بازیهای این پسر ۱۳ ساله میشود. اما برای اینکه بتواند او را جذب بارسلونا کند، زحمت زیادی میکشد و بارها با خانواده او صحبت میکند، در نهایت یک روز که در رستوران هستند، روی یک دستمال سفره قراردادی را با پدر مسی امضا میکند که به گفته خود فکر میکرده آن دستمال خیلی زود از بین رفته، اما بعدها میفهمد که پدر مسی آن دستمال را در آلبوم لیونل نگه داشته است.
شماره ۱۰ رویایی
لیونل مسی بعد از رونالینهوی بزرگ لباس شماره ۱۰ را در بارسلونا بر تن کرد، این اتفاق در سال ۲۰۰۸ و زمانیکه مسی ۲۱ سال داشت رخ داد.
برادر کوچکه!
لیونل مسی بازی خود در بارسلونا را از فصا ۲۰۰۳-۲۰۰۴ شروع کرد، او در تیمهای دسته دوم و سوم بارسلونا بازی میکرد، البته در همان سال ۷ بار برای تیم اصلی به میدان رفت. او خیلی زود با رونالیدنهو بازیکن برزیلی بارسلونا دوست شد، تا جایی که رونالیدنهو او را «برادر کوچیکه» صدا میکرد.
سفیر یونیسف
لیونل مسی فقط در زمین فوتبال نمیدرخشد، او در زندگی بیرون از مستطیل سبز سعی میکند موثر باشد و علاوه بر اینکه از سفیرهای یونیسف حساب میشود، برای درمان بچههایی که اوتیسم دارند، تلاش میکند. در برنامهای که با یونیسف همکاری میکند، لئو به کشورهایی چون هائیتی و کاستاریکا سفر میکند و به بچههای آموزشهایی در زمینه آموزههای زندگی میدهد.
شادی پس از گل
مسی هر زمان که در بازیها گل میزند، پس از دویدنهایش، رو به آسمان کرده و در حالیکه هر دو دستش را به سمت بالا میبرد، گلی که زده را به روح مادربزرگش که در ۱۰ سالگی او از دنیا رفته، تقدیم میکند.
بیشترین گل زده در لالیگا
زمانیکه مسی ۲۵ سال سن داشت، او جوانترین بازیکنی بود که توانسته بود در لالیگا بیش از ۲۰۰ گل به ثمر برساند.
بازیهایش را نمیبینید
لیونل مسی هرگز مسابقه فوتبالی که خودش در آن حضور داشته را دوباره نمیبینید، اما گلهایش را میبیند، بارها و بارها اینکار را انجام می دهد.
تیاگوی فوتبالیست
علاقه باشگاههای فوتبال به فرزند مسی به قدری بود که کمتر از ۷۲ ساعت پس از تولد تیاگو باشگاه قدیمی مسی به نام «Newell’s Old Boys» نام او را ثبت نام کرد.
خالکوبی عجیب لئو
مسی به شکل ناگهانی هم روی دست چپ و هم پای چپ خود طرحهای زیادی را خالکوبی کرد، اما هر کدام از این طرحهای معنی مشخصی برای او دارند، او صورت مادرش را روی بازوی سمت چپ خالکوبی کرده، دست پسرش را روی پای چپ و نام پسرش را روی دست چپ. البته در بازیها فوتبال بیشتر جورابهای بلند میپوشد و این طرحها را مخفی میکند. اما به نظر میرسد مسی به قدری به خانوادهاش نزدیک است که حاضر شده این کار را انجام دهد.
یک عاشق غذا
مسی از کودکی به غذا علاقه زیادی داشته است که البته غذای مورد علاقهاش هم میلانسا ناپولیتانا است که یک غذای آرژانتینی است و مادرش آن را خیلی خوب درست میکند. این غذا از پنیر، پیاز و گوجه درست میشود و ادویههای مختلفی برای طعم دادن به آن میزنند. البته مادرش میگوید لئو مرغی که سس پیاز و گوجه فرنگی و پونه درست شده باشد را هم خیلی دوست دارد.
تیاگو و متیوی کوچک
مسی و آنتونلا کروز که همبازیهای بچگی در آرژانتین بودهاند، حالا دو فرزند پسر به نامهای تیاگو و متیو دارند. تیاگو در سال ۲۰۱۲ به دنیا آمد و به نظر میرسید لیونل مسی به قدری از این موضوع خوشحال است که طرحی از دست پسرش را روی ساق پای چپ خود خالکوبی کرد.
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