۵۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی آبیک به زیر کشت چغندر قند رفت

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی جار ی پیش بینی می شود از هر هکتار بیش از ۴۰ تن چغندر قند برداشت شود.

به گفته وی؛ در سال جاری ۱۷۹ نفر بهره برداران چغندر کار در سطحی بیش از ۷۵۴ هکتار عقدر قرار داد با کارخانه قند قزوین بسته اند.

وی اظهار داشت: با توجه به کاهش سطح زیر کشت چغندرقند در سالهای اخیر بعلت مسائل و مشکلات فراوان و رغبت کشاورزان برای کشت دیگر محصولات از جمله ذرت بایستی تدابیر لازم در جهت توسعه کشت این محصول اندیشیده شود.

لطفی، اتخاذ مکانیسم های حمایتی و تشویقی بیشتر از جمله عقد قرارداد کشت، خرید تضمینی محصول، تخصیص اعتبارات و تسهیلات، تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز را از جمله اقدامات در راستای توسعه کشت چغندر قند دانست.

وی اضافه کرد: در همین راستا از سال گذشته اقدامات مناسبی برای افزایش توسعه کشت این محصول انجام شده که در سال زراعی جاری سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال قبل افزایش داشته و انتظار می رود سطح زیر کشت این محصول تا پایان فصل کشت افزایش یابد.