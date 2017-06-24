به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای، اضافه شدن رویه کران بری در سامانه جامع گمرکی را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد. متن این بخشنامه بدین شرح است:

در راستای تسهیل و سیستمی نمودن فرآیندهای گمرکی، از تاریخ ۳/۴/۹۶ رویه کران‌بری در سامانه جامع امور گمرکی قابل بهره‌برداری بوده و گمرکات اجرایی می‌بایست از تاریخ اشاره شده، صرفاً از طریق سامانه موصوف نسبت به پذیرش اظهارنامه کران‌بری و انجام تشریفات گمرکی آن اقدام نمایند. همچنین در تکمیل اظهارنامه کران‌بری موار ذیل می‌بایست مدنظر قرار گیرد.

الف: خانه‌های مربوط به استان مبدأ تولید کالا، کد کشور طرف معامله (خانه شماره ۱۱)، کد کشور مقصد (خانه شماره ۱۷)، هویت و ملیت وسیله حمل در ورود (خانه شماره ۱۸) و نحوه حمل داخلی (خانه شماره ۱۹) نیاز به تکمیل ندارند.

ب: در خانه شماره ۴۴ تاریخ مهلت اعتبار پروانه و در خانه شماره ۲۱ نام گمرک مقصد ثبت گردد.

در پایان تأکید می‌گردد فرآیند سیستمی رویه کران‌بری در سامانه جامع امور گمرکی مشابه رویه خروج موقت بوده و متعاقب اعلام وصول سیستمی گمرک مقصد، تسویه سیستمی در گمرک مبدأ صورت می‌پذیرد.