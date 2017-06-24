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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

اسپیس ایکس ۱۰ ماهواره به فضا می فرستد

اسپیس ایکس ۱۰ ماهواره به فضا می فرستد

پس از ارسال موفقیت آمیز ماهواره ۤBulgariaSat-۱ در روز جمعه، اسپیس ایکس قصد دارد فردا ۱۰ ماهواره ایریدیوم را به فضا ارسال کند.

به  گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، اسپیس ایکس به طور موفقیت آمیز دومین موشک فالکون ۹ را به فضا فرستاد. این نخستین بخش از دو ماموریت فضایی است که قرار است در روزهای جاری انجام می شود. 

موشک اسپیس ایکس که حامل ماهواره BulgariaSat-۱ بود روز جمعه در ساعت تعیین شده از مرکز فضایی کندی در آمریکا به فضا فرستاده شد. اکنون این شرکت قصد دارد روز یکشنبه ۱۰ ماهواره ایریدوم را از پایگاه نیروی هوایی واندربرگ در کالیفرنیا به فضا بفرستد.

موفقیت ارسال ماهواره BulgariaSat-۱،  نشان دهنده دومین پرواز با یک موشک استفاده شده، است.

کد مطلب 4013186

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