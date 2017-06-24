به گزارش خبرنگار مهر، میر حمایت میرزاده صبح شنبه در بررسی چالش های تنوع مدارس تصریح کرد: در سال‌های اخیر تنوع‌بخشی به مدارس بدون نگاه علمی و به صورت کاملاً سلیقه‌ای انجام شده است.

وی افزود: این موضوع نه تنها در تحصیل و ثبت‌نام دانش‌آموزان مشکلاتی به دنبال داشته بلکه خود موجب نارضایتی معلمان است.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز تنوع مدارس به شکلی رشد کرده که والدین به دنبال مدرسه عادی و دولتی هستند تا بتوانند فرزند خود را ثبت‌نام کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: در روزهای گذشته با حضور مسئولان آموزش و پرورش جلسه‌ای در خصوص بررسی مشکلات آموزش و پرورش ترتیب داده شد و صراحتاً از مسئولان درخواست کردیم که برای رفع مشکل تنوع مدارس در قالب لایحه از مجلس کمک بگیرند.

میرزاده افزود: در صورتی که دولت خود در این خصوص اقدام کند، بی‌شک نمایندگان حمایت خواهند کرد و در غیر این صورت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رفع مشکلات تنوع مدارس ورود می‌کند.

وی با بیان اینکه مسیر طی شده برای متنوع سازی مدارس اشتباه است، اضافه کرد: پیشنهاد ما راه‌اندازی دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی است.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: از سویی وزارت آموزش و پرورش می‌بایست برای مقطع ابتدایی یک متولی واحد و برای متوسطه نیز یک متولی و مسئول واحد انتخاب کند.

میرزاده با ذکر مثالی به فاصله گرفتن مدارس نمونه از رسالت خود اشاره کرد و گفت: مدارس نمونه با هدف تربیت دانش‌آموزان مستعد محروم ایجاد شده اما عملاً هیچ مدرسه نمونه‌ای در کشور از این رسالت تبعیت نمی‌کند.

وی متولیان متعدد از جمله سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را مغایر اهداف آموزشی دانست و تأکید کرد: دانش‌آموزان نخبه نیز می‌بایست در کنار دانش‌آموزان عادی تحصیل کنند.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه دانش‌آموزان برای حل مشکلات جامعه آموزش می‌بینند امری حتمی است اما جداسازی نخبه از دانش‌آموز عادی نمی‌تواند این هدف را محقق سازد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس متذکر شد: دانش‌آموزان نخبه باید از همان ابتدا در کنار دانش‌آموزان عادی حضور داشته و با درک واقعیت‌های جامعه نسبت به حل مشکلات مشارکت کنند.

وی جداسازی نخبگان از دانش‌آموزان عادی را نادرست خواند و افزود: ضروری است آموزش و پرورش بدون فوت وقت برای رفع مشکلات تنوع مدارس اقدام کند.