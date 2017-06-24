۳ میلیون برگ سند در زنجان اسکن شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر الوندی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ساماندهی بانک‌های اطلاعاتی و ثبت الکترونیکی اسناد رسمی، خدمات الکترونیکی و اجرای کاراکتر جامع کشور تاثیر بسیاری در نظم‌بخشی در امور داشته باشد.

وی بر الکترونیکی کردن خدمات در این سازمان اشاره کردو گفت:این امر باعث کاهش تخلفات و تسریع در امور می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به ثبت ۵۱۸ شرکت در سال گذشته اشاره کردو گفت: این امور نیز با سرعت بالایی در حال انجام است تا خدمات رضایت‌بخشی به متقاضیان ارائه شود.

الوندی به موضوع اسکن پرونده‌های ثبتی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته ۳ میلیون و ۵۰۰ برگ سند اسکن شده که در این فعالیت شرایط مطلوب را داریم.

وی به پاسخ استعلام ۳۲ هزار و ۴۴۹ فقره اشاره کرد و گفت: ۹۱ درصد استعلامات ظرف مدت دو روز صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به افزایش سرعت کار اشاره کرد و گفت: به ۱۲ هزار و ۴۸ واقعه ازدواج رسیدگی شده و به دو هزار و۲۱۶ واقعه طلاق هم رسیدگی شده است.

الوندی به برنامه های این سازمان اشاره کردو گفت: در سال‌جاری یکی از برنامه‌های مهم اجرای طرح کاداستر است و این امر در راستای تثبیت اراضی بوده واگر منابع‌طبیعی نقشه‌های لازم را به ما ارائه دهد طرح کاداستر آن‌را انجام دهیم.

وی به ضرورت ثبت اسناد انتقال خودرو در دفتر اشاره کرد و گفت: قانون به این موضوع تاکید داشته است و باید همه مدنظر قرار دهند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان تصریح کرد: طی سال گذشته ۳۸ هزار و ۴۴ فقره سند صادر و سعی شده مدت زمان صدور نیز کوتاه‌تر شود، و این آمار نسبت به سالهای گذشته سه هزار و ۳۰۰ فقره افزایش داشته است.

الوندی افزود: ۳۹۸۱ فقره سند مالکیت مسکن‌مهر نیز صادر شده و این در حالی بوده که همه درخواست‌هایی که به اداره‌کل ارسال شده، کلا سند مالکیت دریافت کرده‌اند.

وی به تعداد تفکیک‌های انجام شده در سال گذشته اشاره کرد و افزود: ۶۲۸۳ سند تفکیکی صادر شده که آمار بالایی است.

مدیرکل ثبت‌ استاد و املاک استان به تعداد اسناد تنطیمی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: ۱۸۲ هزار و ۵۵۱ سند در این مدت تنظیم شده که همه امور الکترونیکی بوده و سرعت کار را بالا برده است.

الوندی به قدمت فعالیت این سازمان اشاره کرد و گفت: با تجدیدنظر در شیوه‌های ناکارآمد و شفاف‌سازی امور، گام‌های موثرتری را در سالهای گذشته برداشتیم.