تلفات جاده ای در جاده های کردستان ۲۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گوهری ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی در سنندج اظهار داشت: میزان تلفات جاده ای در کردستان طی سال ۹۵ در مقایسه با سال قبل از آن ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است و انتظار می رود که این روند کاهشی همچنان ادامه داشته باشد.

وی ضمن تقدیر از همکاری خوب مردم استان کردستان، افزود: در ایام تعطیلات نوروز سال جاری در استان کردستان نیز میزان حوادث جاده ای در حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس پلیس راه کردستان بیان کرد: روند کاهش تصادفات و تلفات جاده ای در استان کردستان همچنان ادامه دارد خوشبختانه در سه ماهه اول امسال نیز شاهد کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده ای هستیم.

وی خواستار توجه جدی مردم به هشدارهای پلیس راه در جاده های استان کردستان شد و افزود: با توجه به وضعیت جاده های استان همکاری رانندگان وسائل نقلیه با پلیس یکی از ضروت های اصلی است.