برنامه جهاد کشاورزی برای توسعه باغات مدرن استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مجموع جهاد کشاورزی امروز شنبه با حضور دکتر بخشنده معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی کشور، شریعتمداری مشاور ارشد وزیر جهاد کشاورزی، کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و فخاری کارشناس اورالیس فرانسه و تعدادی از مسئولین استانی از باغات مدرن منطقه ورمنجه از استان کرمانشاه بازدید به عمل آورد.
بازدید از ۱۳۰ هکتار از باغات منطقه ورمنجه
در این بازدید۱۳۰ هکتار از باغات مدرن منطقه ورمنجه مورد بازدید قرار گرفت.
خسرو شهبازی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران گفت: استان کرمانشاه یکی از استانهای با پتانسیل بالا و خوب در کشاورزی و دامپروری است.
وی افزود: استان کرمانشاه همچنین تنوع اقلیمی دارد که این تنوع شرایط اقلیمی بهگونهای است که انواع و اقسام محصولات را میتوان در این استان بارور کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در طی چندسال اخیر و طی فعالیتهای انجام شده با بکارگیری حدود ۶۰ کارشناس خوب اقدامات بسیار خوبی در راستای مباحث ترویجی و ترویج نظام نوین ترویج در داخل مزارع استان انجام شده است و با مساعدتی که وزیر جهاد کشاورزی داشت، مجددا مراکز جهاد کشاورزی رونق و شکل گرفتند.
رشد بسیار خوبی در تولید محصولات کشاورزی استان داریم
وی ادامه داد: در طی سالهای اخیر ما در بسیاری از محصولات تولیدی استان کرمانشاه یک رشد بسیار خوب داریم و حرکتمان روبهجلو است.
شهبازی با اشاره به اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه یادآور شد: به اعتقاد من انقلابی که در بخش کشاورزی استان کرمانشاه صورت خواهد گرفت، بدون شک در بحث سیستمهای آبیاری تحت فشار و مهار آبهای مرزی است که حدود ۶۳هزار هکتار در آن مناطق به آبیاری تحت فشارمان اضافه خواهد شد.
تصال ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه به آبیاری تحت فشار
وی گفت: به لطف خدا تا یکی دو سال آینده و حداقل تا نیمههای سال آینده ما حدود ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی مان به سیستمهای آبیاری تحت فشارمان وصل خواهد شد که در آن شرایط میتوان روی کشاورزی پایدار در استان کرمانشاه برنامهریزی کرد و روی انواع و اقسام کشتها کار کرد.
۶۰۰ هکتار باغات مدرن در استان کرمانشاه داریم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه حرکت به سمت باغات مدرن را از دیگر اولویتهای این سازمان برشمرد و گفت: چون متوسط عملکرد ما در باغات بیش از ۱۴ تا ۱۵ هکتار نبود، خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته هماکنون ۶۰۰ هکتار باغات مدرن در استان کرمانشاه داریم.
وی مجموع باغات استان را ۳۵ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: حدود ۲هزار و ۸۰۰ هکتار آن باغات دیم و مابقی آبی است.
پیش بینی۱۶۰۰ هکتار توسعه باغات جدید طی امسال
شهبازی با بیان اینکه باغات دیم بسیار خوبی در استان داریم تاکید کرد: هماکنون در جهت توسعه این باغات داریم پیش میرویم و پیشبینی کردیم برای سال جدید حدود ۱۶۰۰ هکتار توسعه باغات جدید را داشته باشیم.
وی باغ ورمنجه را مربوط به تعاونی سپاه دانست که به شیوههای نوین و به روز در آن کار شده است. بخشی از باغ در سال ۹۳ کار شده و مابقی نیز در اسفند ۹۴ روی آن کار شده است اما رشد خوبی داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، از تولیدات خوبی در این باغ علی رغم مدت کوتاه راهاندازی خبر داد و گفت: این باغ قبلا یک زمین بایر بوده و هم اکنون از نظر تولید و رشد در شرایط کم نظیری است و محصولات خوبی ز آن برداشت شده است.
امسال و پس از یک و نیم سال از کاشت و در سال اول برداشت برآورد شده حدود ۱۵ تن در هکتار از آن برداشت شود و سعی ما این است که سال آینده به حدود ۳۰ تا ۴۰ تن در هکتار برسد که متوسط عملکرد ۳ تا ۴ برابری برسد.
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