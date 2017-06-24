توسعه گردشگری مجازی اردبیل در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رزمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در راستای طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار حوزه فن‌آوری اطلاعات، تولید سرویس و محتوا برنامه ریزی شده است.

وی افزود: از جمله اینکه در راستای توسعه گردشگری مجازی در بازه زمانی سه‌ساله برای ۲۵ نفر به صورت مستقیم و برای ۳۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استان تأکید کرد: حوزه ICT یکی از حوزه‌های مستعد اشتغال‌زایی است و می‌تواند متناسب با توانمندی بومی و منطقه‌ای استان زمینه ایجاد مشاغلی را موجب شود.

رزمی تأکید کرد: اشتغال ICT در کوتاه‌مدت محقق شده و در عین حال درآمدزایی مطلوبی نیز دارد که می‌بایست مورد توجه بخش‌های مختلف استان قرار گیرد.

وی با اذعان به پتانسیل‌های متعدد گردشگری در استان تأکید کرد: می‌توان از حوزه ICT برای معرفی جاذبه‌ها و زیرساخت‌های گردشگری استفاده کرد.